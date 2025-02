Hacinamiento en cárceles: "Si el Estado no hace nada, el futuro será peor"

En la noche de este lunes, Susana Giménez afirmó en una entrevista que Argentina debería construir cárceles como las realizadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Leandro Halperín, especialista en política penitenciaria, afirmó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que Argentina no necesita unidades extremas, sino espacios adecuados para alojar a los detenidos.

"Lo que necesita son cárceles. Lo que necesita es espacio para alojar a la cantidad de detenidos que la justicia ordena enviar a prisión", señaló Halperín. En la misma línea, detalló que en los últimos 15 años, la población carcelaria se ha duplicado, mientras que las plazas disponibles no crecieron en la misma proporción.

Este hacinamiento afecta la reinserción social de los presos, quienes, según el especialista, "salen peor" de lo que ingresan. "Alguien que entra por robar o por vender drogas sale listo para ser un sicario", añadió.

Del mismo modo, destacó que las cárceles en Argentina no cumplen su función de resocialización. "Reproducen las conductas que sancionan y en muchísimos casos también convierten al Estado en delincuente", comentó Halperín.

Respecto a la construcción de una nueva cárcel en Santa Fe, que albergará a 3.000 narcos y sicarios, Halperín consideró que es un enfoque interesante. Sin embargo, enfatizó que el Estado debe tener reglas claras y previsibles para abordar el problema del narcotráfico y las organizaciones criminales.

Para concluir, el especialista consideró que Argentina necesita entre 15.000 y 20.000 nuevas plazas para abordar el hacinamiento. "El problema no es cuánto precisamos hoy, el problema es que la inflación en materia de leyes penales no prevé al momento de aumentar las penas la creación de cupos", advirtió. Y dijo: "Si el Estado no quiere hacer nada, bueno, entonces el futuro va a ser peor que el presente, sin duda".