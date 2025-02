Bukele propone recibir en sus cárceles a presos estadounidenses y deportados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso un acuerdo migratorio inédito con Estados Unidos que permitiría la deportación de migrantes de cualquier nacionalidad a su país, incluyendo a ciudadanos estadounidenses.

Este anuncio fue realizado tras una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien calificó el pacto como "el más extraordinario y sin precedentes del mundo" .

El acuerdo contempla que El Salvador acepte a migrantes indocumentados que hayan cometido delitos en Estados Unidos, así como a "peligrosos criminales" que actualmente cumplen condenas en prisiones estadounidenses.

Rubio destacó que este trato funcionaría como un "tercer país seguro", lo que facilitaría la deportación de migrantes no salvadoreños.

Bukele confirmó su disposición en una publicación en la plataforma X, señalando que su país solo aceptaría "criminales convictos" y que se cobraría una tarifa por este servicio, la cual sería "relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros" .

/Inicio Código Embebido/

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq