Habló la hija de la jubilada golpeada: "Esto no puede quedar así"

Durante la marcha de jubilados de la semana pasada, se registró un incidente violento en el que un efectivo policial golpeó a Beatriz, una mujer de 81 años. La situación fue capturada en video y generó una fuerte indignación. Beatriz, quien quedó tendida en el suelo tras el golpe, tuvo que ser asistida y hoy regresará a marchar junto a su hija, Paula.

Paula, de 57 años, comentó sobre el incidente: "Ella solamente lo estaba tocando para que se diera vuelta porque ella siempre va a las marchas y habla con los policías". Según su relato, Beatriz fue empujada y cayó al suelo tras ser rociada con gas por un policía. "Cuando llega a la vereda, a mi mamá le dan la espalda. Ella les empieza a gritar, que no ven que soy vieja, por qué me apuran", explicó Paula en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Beatriz, que sufre problemas de cadera y camina con bastón, estuvo "media inconsciente" tras la caída, pero se recupera y se siente indignada por lo ocurrido. "Esto no puede quedar así, no puede quedar así", sostiene Paula, quien asegura que su madre ha participado de marchas durante cinco años, aunque no pertenece a ninguna agrupación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El contexto de la protesta se enmarca en la difícil situación que atraviesan los jubilados en Argentina. "Los jubilados vienen mal desde hace rato", afirmó Paula, quien también criticó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la presencia de barras bravas en la marcha. "Los relatos que dice la Bullrich son todas mentiras", enfatizó.

Paula y Beatriz no se sienten representadas por partidos políticos y participan de las marchas por convicción personal. "No estamos luchando por ningún partido político, vamos a la marcha por las cosas que nosotros consideramos válidas", concluyó Paula.

La situación ha generado un amplio interés mediático, y hoy se espera que las cámaras sigan de cerca a Beatriz y Paula durante la marcha. "Vamos con total calma a protestar", afirmó Paula, quien asegura que la indignación por el trato a su madre impulsa su participación en la manifestación.