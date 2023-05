Gustavo Rezzoaglio dio el salto a la política: "Sé el riesgo que corro"

Gustavo Rezzoaglio, histórico periodista de Rosario, se pasó de bando y dio el salto a la política: será precandidato a conejal por Unidos para Cambiar Santa Fe.

“Desde el año 2017 que me han ofrecido. Siempre tuve, y lo tenemos todos los que ejercemos el periodismo, esa impotencia por los temas que no se solucionan. Yo hace 20 años describo lo que pasa. Me dieron ganas de participar ahora, tengo la edad, la experiencia, y la posibilidad de dejar el trabajo diario que hice 30 años”, explicó Rezzoaglio en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“No me puse a especular con qué pasa si no ingreso. En el peor de los escenarios, los vínculos no los corté. No me voy a dedicar a la política aun no siendo elegido. Será cuestión de remarla y empezar nuevamente. Sé el riesgo que corro, pero a conciencia de que puedo trabajar y que hay que hacer algo distinto”, admitió.

Por otro lado, dijo que en el espacio que lidera el concejal y experiodista Miguel Tessandori (precandidato a intendente por Unidos Para Cambiar Santa Fe) “están dadas las condiciones para hablar y ocuparse de los temas de la ciudad”.

“Trabajo hace 20 años recorriendo la ciudad. A diario recibo gente a la que en el dispensario le sacaron un profesional, personas que por su barrio no pasan colectivos. Mi plan es recorrer lugares con libreta en mano, tenemos tiempo de sobra para ocuparnos de los problemas de la gente”, sostuvo.

“Debe haber una máquina que impide. Este espacio no está comprometido con espacios en los que se hace muy poco”, agregó.

Y, consultado por la gestión de Javkin, sentenció: “A Pablo lo respeto mucho. No voy a decir que le quedó grande, pero no dio en la tecla, no estuvo a la altura. Primer tema seguridad, lo vi dar muchas excusas y describir la realidad, y eso la gente no se lo bancó, no importa si tenés o no la competencia. La ciudad tiene muchos problemas que no se resolvieron como transporte y limpieza”.