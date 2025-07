Fallo por YPF: experto aseguró que es "imposible" pagarles a los acreedores

La Justicia de Estados Unidos ha ordenado a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de un fallo adverso. Nicolás Gadano, economista y jefe de Empiria Consultores, explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "acá nosotros tenemos un fallo adverso, efectivamente. Nosotros, me refiero al Estado argentino, y es importante ahí distinguir que no es YPF, que en su momento fue demandada también".

El fallo proviene del Distrito de Nueva York, donde la jueza Preska ha decidido que el Estado Argentino debe pagar a los acreedores una suma que asciende a 16 mil millones de dólares. Gadano aclaró que "Argentina, hasta ahora, imposible pagarlo, y ni siquiera inició negociaciones con los beneficiarios de ese fallo".

La jueza ha sugerido que, "como el Estado Argentino tiene acciones de YPF, bueno, usen esas acciones para pagar". Sin embargo, Gadano sostuvo que "esto yo creo que no va a suceder, porque efectivamente el Poder Ejecutivo no tiene facultades". Además, mencionó que "hay una ley, la ley misma de expropiación, que dice que el Ejecutivo no puede ni ceder, ni vender esas acciones".

El economista también señaló que la situación actual es un coletazo de la gestión del kirchnerismo en YPF. "Esto son coletazos de la pésima gestión que hizo el kirchnerismo de YPF, que no arranca con la expropiación del 2012, arranca con la incorporación como accionistas, forzado por el kirchnerismo del Grupo Eskenazi, y eso ocurrió en 2008", comentó.

Gadano destacó que la expropiación de YPF "genera estos, además de que en su momento se pagó...esto se está pagando como una multa". En cuanto a la historia de YPF, remarcó que "los dos últimos ciclos largos peronistas, el Menemismo y el Kirchnerismo, hicieron respecto de YPF dos movimientos muy fuertes cada uno".

Sobre el futuro de la situación, Gadano indicó que "Argentina desde ya no debería ceder estas acciones, pero sí en algún momento va a tener que sentarse con los beneficiarios del fallo". En conclusión, el economista enfatizó que "no estamos ni de cerca en condiciones de afrontarlo" y que "esto es terrible".

Entrevista de Alberto Lotuf.