Expropiación de YPF: qué implica el fallo de la jueza Preska contra Argentina

El economista y especialista en inversiones Leonardo Chialva analizó las consecuencias del fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de un prolongado litigio por la expropiación de la petrolera en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

El fallo, que representa un nuevo capítulo en un caso que lleva años, pone al país en una posición delicada, obligándolo a sentarse a negociar para evitar un costo estimado en hasta 16.000 millones de dólares.

Chialva explicó a Cadena 3 que el fallo es el resultado de un proceso judicial iniciado tras la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando no se extendió una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas, como exigían las normativas.

Esto llevó a una demanda encabezada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de las empresas del grupo Petersen, vinculadas a la familia Eskenazi, accionistas minoritarios de YPF en ese momento. "Este es el producto de un fallo que ya teníamos en contra, pero que ahora hay que cobrar. La decisión de la jueza Preska es controvertida, pero nos aproxima a una solución definitiva: Argentina deberá sentarse a negociar con los demandantes para determinar el monto y la forma de pago", afirmó Chialva.

Aclaró que el pago no implicará la entrega del 51% de YPF ni el monto total de 16.000 millones de dólares, ya que los acreedores no están interesados en controlar la petrolera. "Nadie quiere una compañía que opera en un país donde el Gobierno podría, por ejemplo, fijar el precio de la nafta y fundirla. Lo que quieren es cobrar", subrayó.

El economista destacó que Argentina enfrenta el desafío de negociar en un contexto financiero más favorable que hace un año y medio, cuando los bonos argentinos valían apenas 25 dólares por cada 100 de valor nominal. "Hoy, esos bonos valen 75 dólares por cada 100, lo que los hace más atractivos para los acreedores. Esto es la contracara del riesgo país: Argentina está recuperando credibilidad financiera", explicó.

Según Chialva, los demandantes, liderados por Burford, probablemente acepten bonos como forma de pago, los cuales luego venderán a otros fondos interesados. "Es una secuencia: el fondo no se quedará con los bonos, pero ahora hay mercado para ellos, a diferencia de antes", agregó.

Chialva también hizo referencia a la estrategia del Gobierno actual, liderado por el presidente Javier Milei, que, en su opinión, postergó acertadamente la negociación hasta mejorar las condiciones financieras del país. También comparó la situación con la resolución de los holdouts durante los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, cuando los bonos argentinos cotizaban a valor nominal y eran ampliamente aceptados. "Hoy, con bonos más valiosos y una recuperación de la confianza en el mercado, Argentina tiene herramientas para negociar", señaló.

Consultado sobre las posibilidades de apelación o defensa, Chialva, aunque no es abogado, indicó que en Estados Unidos es clave demostrar voluntad de negociación. "Argentina no lo había hecho antes porque no tenía con qué pagar: los bonos valían 25 y no había dólares. Hoy, con bonos a 75 y un mercado que empieza a demandarlos, es posible sentarse a la mesa", afirmó.

Además, mencionó el reciente caso de la provincia de Córdoba, que logró colocar 750 millones de dólares en los mercados, como un indicio de la recuperación de la credibilidad financiera del país.

Sobre la posibilidad de que el grupo Petersen reciba parte del pago, Chialva señaló que desconoce los detalles, pero destacó que el litigio se originó por el incumplimiento en la oferta a los accionistas minoritarios durante la expropiación. "Cualquiera podría ser accionista de este juicio comprando acciones en la bolsa, donde las de YPF subieron más del 20% tras el fallo. Los beneficiarios finales dependerán de quiénes tengan los derechos al momento del arreglo", explicó.

Finalmente, Chialva enfatizó que el fallo obliga a Argentina a actuar con rapidez y estrategia. "No se trata de que Burford quiera administrar YPF en un país recóndito del mundo. Ellos compraron el juicio por 6 millones de dólares y buscan multiplicar su retorno. Un acuerdo podría rondar los 3.000 o 4.000 millones, no los 16.000 reclamados", estimó.

El economista cerró destacando que la solución de este conflicto está íntimamente ligada a la recuperación financiera de Argentina. "Cuando el país recupera su buen nombre y alguien está dispuesto a prestarle, estos problemas se pueden resolver", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.