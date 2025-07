El archivo condena a todos: la lista de los que votaron la expropiación de YPF

El 3 de mayo de 2012, la Cámara de Diputados aprobó con 208 votos afirmativos el proyecto kirchnerista que declaró de “utilidad pública” el 51 % de YPF y obligó al Estado a expropiar la participación de Repsol; un mes antes, el Senado lo había avalado por 63 a 3.

La nómina revela un amplio respaldo peronista, pero también el acompañamiento de buena parte de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales, que entonces reivindicaron la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, entre los votos positivos de diputados figuran históricos referentes K -Agustín Rossi, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Héctor Recalde-; peronistas hoy opositores, como Omar Perotti y Felipe Solá; y radicales, como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri y Ricardo Buryaile.

También acompañaron la socialista Victoria Donda, el cineasta Fernando “Pino” Solanas, el actual senador cordobés Luis Juez y el gobernador jujeño Gerardo Morales (entonces senador).

En contra, se pronunciaron, entre otros, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño y Jorge Triaca, mientras que se ausentaron legisladores como Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti.

En el Senado, además del pleno kirchnerismo, votaron a favor Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz, Luis Naidenoff y el propio Morales; los únicos tres rechazos fueron Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de Alonso.

Trece años después, la sentencia de la jueza Loretta Preska pone aquella decisión legislativa bajo la lupa del costo financiero que ahora deberá afrontar el Estado argentino.

Frente para la Victoria (PJ): 115 diputados

Albrieu Oscar Edmundo Nicolás; Alonso María Luz; Arena Celia Isabel; Arregui Andrés Roberto; Avoscan Herman Horacio; Balcedo María Ester; Barrandeguy Raúl Enrique; Basterra Luis Eugenio; Bedano Nora Esther; Bernal María Eugenia; Bertone Rosana Andrea; Bianchi María del Carmen; Bidegain Gloria Mercedes; Blanco de Peralta Blanca; Brawer Mara; Bromberg Isaac Benjamín; Calcagno y Maillmann Eric; Carlotto Remo Gerardo; Carmona Guillermo Ramón; Caselles Graciela María; Catalán Magni Julio César; Cejas Jorge Alberto; Chieno María Elena; Ciampini José Alberto; Cigogna Luis Francisco Jorge; Cleri Marcos; Conti Diana Beatriz; Córdoba Stella Maris; Currilén Oscar Rubén; Dato Alfredo Carlos; De Pedro Eduardo Enrique; Depetri Edgardo Fernando; Di Tullio Juliana; Díaz Bancalari José María; Díaz Roig Juan Carlos; Donkin Carlos Guillermo; Eliceche Carlos Tomás; Elorriaga Osvaldo Enrique; Feletti Roberto José; Félix Omar; Fernández Sagasti Anabel; Ferrá de Bartol Margarita; Ferreyra Araceli Susana; Francioni Fabián Marcelo; Gallardo Miriam Graciela; García Larraburu Silvina Marcela; García Andrea Fabiana; García María Teresa; Gdansky Carlos Enrique; Giaccone Claudia Alejandra; Giacomino Daniel Oscar; Giannettasio Graciela María; González Juan Dante; González Nancy Susana; Granados Dulce; Grosso Leonardo; Guccione José Daniel; Gutiérrez Mónica Edith; Herrera Griselda Noemí; Ianni Ana María; Kosiner Pablo Francisco Juan; Kunkel Carlos Miguel; Landau Jorge Alberto; Larroque Andrés; Leverberg Stella Maris; Llanos Ermindo Edgardo Marcelo; Lotto Inés Beatriz; Martínez Oscar Ariel; Mendoza Mayra Soledad; Mendoza Sandra Marcela; Metaza Mario Alfredo; Mirkin Beatriz Graciela; Mongelo José Ricardo; Moreno Carlos Julio; Moyano Juan Facundo; Muller Mabel Hilda; Nebreda Carmen Rosa; Oporto Mario Néstor; Ortiz Correa Marcia Sara María; Ortiz Mariela; Pais Juan Mario; Perié Julia Argentina; Perotti Omar Ángel; Perroni Ana María; Pietragalla Corti Horacio; Pilatti Vergara María Inés; Plaini Francisco Omar; Puiggrós Adriana Victoria; Recalde Héctor Pedro; Redczuk Oscar Felipe; Ríos Liliana María; Ríos Roberto Fabián; Risko Silvia Lucrecia; Rivarola Rubén Armando; Rivas Jorge; Rossi Agustín; Salim Juan Arturo; Santillán Walter Marcelo; Sciutto Rubén Darío; Segarra Adela Rosa; Simoncini Silvia Rosa; Solanas Julio Rodolfo; Soto Gladys Beatriz; Tineo Javier Héctor; Tomás Héctor Daniel; Uñac José Rubén; Vilariño José Antonio; Villa José Antonio; Molina Manuel Isauro; Yarade Rodolfo Fernando; Yazbek Rubén David; Yoma Jorge Raúl; Zamarreño María Eugenia; Ziebart Cristina Isabel; Ziegler Alex Roberto.

Unión Cívica Radical: 34

Albarracín Jorge Luis; Alfonsín Ricardo Luis; Álvarez Elsa María; Álvarez Jorge Mario; Barbieri Mario Leandro; Bazze Miguel; Benedetti Atilio; Brizuela y Doria Inés; Buryaile Ricardo; Casañas Juan Francisco; Chemes Jorge Omar; Costa Eduardo Raúl; De Ferrari Rueda Patricia; Espín­dola Gladys Susana; Fernández Rodolfo Alfredo; Fiad Mario Raymundo; Forte Ulises; Garrido Manuel; Gil Lavedra Ricardo; Giubergia Miguel Ángel; Juri Mariana; Kroneberger Daniel Ricardo; Maldonado Hugo; Martínez Julio César; Negri Mario; Orsolini Pablo Eduardo; Portela Agustín Alberto; Rogel Fabián Dulio; Sacca Luis Fernando; Santín Eduardo; Storani María Luisa; Tunessi Juan Pedro; Vaquié Enrique; Yagüe Linda.

Frente Cívico: 12

Matarazzo Norma Amanda; Alonso Federico; Brue Agustín; Herrera José Alberto; Martínez Ernesto Félix; Mazzarella Susana del Valle; Navarro Graciela; Oliva Cristian Rodolfo; Pastoriza Mirta Ameliana; Ruíz Aída; Veaute Mariana Alejandra; Villata Graciela.

Frente Nuevo Encuentro: 5

Harispe Gastón; Heller Carlos; Junjo Juan Carlos Isaac; Raimundi Carlos; Sabbatella Martín.

Partido Socialista: 6

Barchetta Omar; Ciciliani Alicia; Cortina Roy; Cuccovillo Ricardo Oscar; Rasino Élida Elena; Zabalza Juan Carlos.

Proyecto Sur: 3

Argumedo Alcira Susana; Cardelli Jorge Justo; Solanas Fernando Ezequiel.

GEN: 3

Linares María Virginia; Milman Gerardo; Peralta Fabián Francisco.

Unión Popular: 5

De Gennaro Víctor; Iturraspe Nora Graciela; Lozano Claudio Raúl; Parada Liliana; Riestra Antonio Sabino.

Frente Peronista + Federal: 4

Atanasof Alfredo Néstor; Cremer de Busti María Cristina; Roberti Alberto Oscar; Wayar Walter Raúl.

Movimiento Popular: 4

Brillo José Ricardo; Comelli Alicia Marcela; Garramuño Jorge; Guzmán Olga Elizabeth.

Coalición Cívica ARI: 2

Piemonte Horacio; Comi Carlos Marcelo.

Frente Cívico por Santiago (ya contabilizado dentro de Frente Cívico)

Otros bloques

Córdoba Federal (1): Fortuna Francisco José; Corriente de Pensamiento Federal (1): Ledesma Julio Rubén; Democracia Igualitaria y Participativa (1): Rodríguez Marcela Virginia; Unión Peronista (3): Mouillerón Roberto Mario; Rivara Raúl Alberto; Solá Felipe; Unión por San Juan (1): Ibarra Mauricio; U.De.So. Salta (1): Biella Bernardo José; Libres del Sur (1): Donda Pérez Victoria; Santa Fe en Movimiento (1): Forconi Juan Carlos; Salta Somos Todos (1): Olmedo Alfredo Horacio.

Tras el revés en Nueva York, reflotan discurso de Luis Juez que apoyó la expropiación

El fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia de US$ 16.100 millones, disparó un vendaval de “carpetazos” políticos en la red X.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, uno de los videos más virales fue el de la intervención que el entonces senador cordobés, Luis Juez, pronunció el 19 de abril de 2012, cuando votó a favor de la estatización impulsada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

En aquella sesión -Juez integraba el Frente Cívico-, el legislador reivindicó la recuperación estatal de la petrolera: “Devolver al Estado una empresa que nunca debió irse de las manos del Estado. ¿Quién se puede oponer a nacionalizar el autoabastecimiento de hidrocarburos?”, preguntó al recinto.

Y añadió: “Si la historia me tiene que juzgar, quiero que me juzgue defendiendo las banderas de mi viejo… Es una maravillosa revancha. Ojalá mi viejo me esté mirando”.

La reedición del discurso contrasta con la actualidad política del cordobés, hoy aliado de Javier Milei, cuyo Gobierno calificó la sentencia de Preska como “un fallo contra Kicillof” y prometió apelar “en todas las instancias”.

El recuerdo del voto positivo de Juez -junto con el de Miguel Ángel Pichetto, otro exponente opositor que respaldó la expropiación- tensiona el debate interno en el oficialismo libertario, que atribuye la derrota judicial a la decisión parlamentaria de 2012.

Senadores que votaron afirmativamente la expropiación de YPF (19 de abril de 2012)

Federalismo Santafesino (1): Roxana Itatí Latorre.

Frente Cívico (2): Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini, Luis Alfredo Juez.

Frente de Todos (1): José María Roldán.

GEN (1): Jaime Linares.

Justicialista 8 de Octubre (1): Sonia Margarita Escudero.

Movimiento Popular Neuquino (1): Horacio Lores.

Nuevo Encuentro (2): María Rosa Díaz, Osvaldo Ramón López.

PJ La Pampa (2): María de los Ángeles Higonet, Carlos Alberto Verna.

Partido Liberal Corrientes (1): Josefina Angélica Meabe.

Partido Renovador Salta (1): Juan Agustín Pérez Alsina.

Partido Socialista (1): Rubén Héctor Giustiniani.

PJ Frente para la Victoria (31): Hilda Clelia Aguirre Walter Basilio Barrionuevo Rolando Adolfo Bermejo Fabio Darío Biancalani Inés Imelda Blas María José Bongiorno Salvador Cabral Mario Jorge Colazo Ana María Corradi de Beltrán Elena Mercedes Corregido María Graciela de la Rosa Liliana Beatriz Fellner Aníbal Fernández Daniel Filmus Marcelo Jorge Fuentes Ruperto Eduardo Godoy Pablo G. González Pedro Guillermo Ángel Guastavino Marcelo Alejandro Horacio Guinle Juan Manuel Irrazábal María Ester Labado María Laura Leguizamón Mirtha María Teresita Luna Sergio Francisco Mansilla José Miguel Ángel Mayans Nanci María Agustina Parrilli Miguel Ángel Pichetto Daniel Raúl Pérsico Marina Raquel Riofrío Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich Elsa B. Ruiz Díaz.

Proyecto Buenos Aires Federal (1): Samuel Manuel Cabanchik.

Santa Fe Federal (1): Carlos Alberto Reutemann.

Trabajo y Dignidad (1): Graciela Agustina Di Perna.

Unión Cívica Radical (14): Eugenio Justiniano Artaza Marta Borello José Manuel Cano Mario Jorge Cimadevilla Juan Carlos Marino Alfredo Anselmo Martínez Laura Gisela Montero Gerardo Morales Roy Abelardo Nikisch Luis Carlos Petcoff Naidenoff Emilio Alberto Rached Ernesto Ricardo Sanz Arturo Vera Pablo Verani.