Espert y liquidación agro: "A los productores, el dólar va a quedar donde está"

José Luis Espert acompañó al presidente de la Nación, Javier Milei, en su recorrida por Agroactiva este jueves en Armstrong, Santa Fe. El diputado nacional, aliado del Gobierno en el Congreso, se mostró feliz por el recibimiento del público en la feria y dijo que la calidez del encuentro estuvo “consustanciado con la línea del Ejecutivo, que propone una baja de impuestos y del gasto público”.

En ese marco, el legislador destacó en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la inflación a conocerse en la próxima semana será “cercana al 5 por ciento”, lo cual consideró valorable cuando “el punto de partida anualizado era por encima del 1700 por ciento y ahora del 50 por ciento”. “Continuaremos con la baja de impuestos cuando tengamos superávit fiscal”, añadió.

Referido al campo y la liquidación de cosecha, Espert recordó que es productor agropecuario y destacó: “El Gobierno no tiene nada que hacer con eso, estamos en nuestro derecho. Estamos viendo cómo viene la cosa, los precios internacionales. No me parece que haya nada en el horizonte que se vaya a explotar. Les aviso a los productores que el dólar al precio que está vino para quedarse y el cepo va a levantarse cuando tengamos las reservas”.

Sobre el aspecto legislativo, Espert apuntó que el “Gobierno va a sacar la Ley de Bases y el Paquete Fiscal”, y “sin el Congreso ha logrado terminar con el déficit en cinco meses”. “Son dos leyes para la gente. Estamos esperando que el Senado las apruebe. Obviamente, nadie te regala nada y todos van a tratar de torpedear el déficit cero”.

El legislador también subrayó que en la Argentina “el sistema jubilatorio está quebrado” y detalló que “lo está porque la mitad de los trabajadores están en negro y no hay aportes”. “Se necesita una reforma laboral”, añadió.

Consultado sobre los recursos para el transporte en el interior, Espert expresó que existen “proyectos para cambiar el destino” de esos recursos y terminar con la inequidad de distribución.