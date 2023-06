El gobernador Perotti pasó por Agroactiva y estuvo en el estudio de Cadena 3

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti se encuentra en la inauguración oficial de la muestra Agroactiva 2023 y dijo que “es un orgullo que se siga haciendo en Santa Fe”.

El mandatario provincial estuvo en el estudio montado por Cadena 3 Rosario y dialogó con Alberto Lotuf sobre diversos temas de la actualidad.

Precandidaturas y reunión de gobernadores

“Estábamos acá, lejos de la reunión, pero nosotros venimos hace tiempo planteando la necesidad de fortalecer Santa Fe con un reclamo federal que no tiene que ver con una coyuntura de candidaturas, sino con la mirada que necesitamos los argentinos para cambiar la matriz productiva”.

Las posibilidades están en el interior y la discusión en Buenos Aires, con alto contenido centralista.

“El grueso de la dirigencia hoy tiene un componente con potenciales presidentes en el AMBA y todas las posibilidades para salir adelante están en el interior”, afirma el gobernador de Santa Fe.

PASO o candidato único. “Las PASO son una buena mecánica, acá en Santa Fe lo haremos”, dijo y analizó que “un mayor acuerdo posible en una propuesta amplia favorece a la actualidad económica, pero sino unas PASO, ordena”.

“Creo en las posibilidades de la Argentina, solo que tenemos que ordenarlo. El piso de acuerdo que se concrete con la mayor cantidad de sectores y fuerzas políticas para provechar los próximos años del país porque la balanza comercial va a ser mejor. Tenemos que aprovechar lo que nos dará el litio, los minerales, el gas”.

Las elecciones en Santa Fe

“Cuando se definieron las formulas en Santa Fe integramos una con Marcelo Lewandoski y Silvina Frana en donde están varios sectores con expresión amplia, hay tanto integrantes de personas allegadas a Massa como de otros sectores”, sostiene el gobernador.

“Queremos que le vaya bien a Massa porque tenemos que equilibrar la situación económica y para Argentina son claves esas batallas como las negociaciones internacionales, no se pueden negar estos esfuerzos que se realizan”.

En cuanto a bajar la candidatura de Roberto Mirabella, su alfil político dijo: “Era muy buen candidato y la decisión final fue para potenciar una opción. Mirabella es un cuadro político y entendía que hay que hacer los mayores esfuerzos para movilizar antes de un proceso electoral”, reconoció.

Marcelo Lewandoski tiene un muy buen posicionamiento en Rosario.

En este sentido el gobernador sostuvo que trabajarán “junto a Marcelo Levandoski y Silvina Frana acompañándolos con la lista de diputaos provinciales, pero vamos a tener unas PASO muy competitivas” advirtió.

La interna de la oposición

“Creo en fortalecer lo nuestro y no ver debilidades de otros”, dijo Perotti sin pronunciarse sobre las peleas en la alianza opositora.

“Creo que lo que va a favorecer al justicialismo que integra Juntos Avancemos, es mostrarnos competitivos y contar lo que vamos a hacer y que nuestro candidato a gobernador Marcelo Lewandoski hable de las cosas que hay que sostener, mejorar y corregir y las posibilidades de seguir mejorando la provincia”.

El problema de la sequía

“La sequía no se va con una lluvia, si predispone de otra forma, pero el agujero quedó en las ventas que no se hicieron, en los trabajos que faltaron, en los acopiadores que no pudieron vender, en las ganancias que no están, en los vehículos que no se compraron y las modificaciones de construcciones y lo siente el sector y la cadena productiva, pero también en la recaudación provincial”, dijo Perotti.

En la provincia impacta en la caída del sector agrícola porque es el 15% del PBI y la sequía estuvo en todos los sectores y en todos los territorios de la provincia.

Schiaretti y su coqueteo con Juntos por el Cambio. “No me sorprendió la decisión de Schiaretti, interpreta qué es lo mejor para posicionarse nacionalmente”, dijo.

El problema de la seguridad

“La comunidad se expresó en sorpresa de cómo desde la cárcel se generan delitos y planteó que se haga algo para que no ocurra y se han empezado a realizar respuestas tecnológicas y esto genera también reacciones de quienes están en las cárceles”, dijo el gobernador respecto del accionar de presos de alto perfil y su relación con las balaceras a comisarías y escuelas en Rosario.

“Quien está haciendo el desarrollo para inhibidores en cárceles es el IMBAP, un desarrollo nacional de tecnología para un producto específico para tratar de generar inhibiciones, lo que hay que entender que el sistema carcelario y penitenciario nacional llevo a Santa Fe de tener presos de alto perfil y nuestras cárceles no están preparadas para eso en la provincia”, dijo.

Para el gobernador “hay que reconfigurar cómo desde allí se actúa y que sea una política de control carcelario diferente y que tengan en su mente los precandidatos a presidentes”.

En cuestiones de seguridad, la magnitud de lo que enfrentamos requiere toda la fuerza federal para enfrentarlo.

“Estoy convencido de que el gobierno nacional puede hacer más por la seguridad, no hay margen de enfrentar esto con el compromiso total de las fuerzas federales y no solo son efectivos sino mayor celeridad ahora que tenemos ley para que la justicia federal este acorde a lo que enfrentamos. No alcanza a comprenderse la magnitud de lo que enfrentamos, llegaron agentes, pero se podría haber hecho más”, manifestó.

En cuanto a Rosario dijo que “tenemos que dejar en la ciudad una policía con mucho más agentes, actualización del parque automotor para tener movilidad acorde y logística y mucha más tecnología como cámaras que tienen un grado de avance para ponernos en similitud con otras ciudades del país. La voy a entregar mucho mejor que lo que la recibimos”.

Economía de Santa Fe y la falta de dólares. “La provincia compró todos sus dólares para poder cancelar los compromisos de US$125 millones de dólares del crédito de US$250 millones que el gobierno anterior había tomado y hoy no tenemos vencimientos y no hay necesidades de dólares”.