El dolor de Larry por la muerte de Toti Ciliberto: "Estaba en una buena etapa"

La reciente muerte de Toti Ciliberto, a los 63 años, ha conmocionado a la comunidad artística y a sus seres queridos. En una conversación sobre su legado, Larry de Clay, amigo cercano, destacó su lucha personal y su camino hacia la recuperación. "Él estaba muy, pero muy, muy volcado al tema religioso. Parece ser que eso lo ayudó muchísimo para poder salir de lo que se encontraba", expresó Larry en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Toti había enfrentado problemas de salud en los últimos tiempos, incluyendo un sangrado interno que lo llevó a ser internado. "Hace tres meses estuvo medio cachuzo, pero se había recuperado y se estaba haciendo estudios", comentó Larry, quien estuvo en contacto con la familia en los momentos difíciles. "Anoche entró un paro y, bueno, totalmente... sucedió lo que sucedió", añadió, refiriéndose a la repentina pérdida.

El actor y comediante dejó una huella imborrable en la televisión argentina, siendo figura destacada en programas como Videomatch. "Cuando entré en Videomatch, él era figura. Me decía, 'oh, qué bueno lo que haces, me encanta'", recordó Larry, quien también subrayó la conexión personal que compartían. "Conocimos a nuestros hijos al nacer", enfatizó.

En su vida personal, Toti había encontrado estabilidad y felicidad. "Estaba atravesando una muy buena etapa. Recompuso su relación amorosa, tenía dos hijos preciosos y estaba trabajando en el municipio de Tigre", indicó Larry.