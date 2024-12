El discurso de Milei: "Pasó de bombero a Papá Noel"

Marcos Novaro, sociólogo y doctor en Filosofía, evaluó el discurso del presidente Javier Milei sobre el balance de su primer año de gestión al frente del país.

“Los temas del discurso pasaron de ser los del bombero a los de Papá Noel, fueron todas buenas noticias, recoger los frutos del esfuerzo. Eso lo pone en un aprieto si no se cumple, se pone un estándar muy alto, es una promesa que se le puede volver en contra si no se cumple. Pero bueno, es un Presidente satisfecho consigo mismo. Maduró en su ánimo”, resumió Novaro en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Es una etapa de consolidación del Gobierno y de giro de su estrategia de construcción política y relación con la sociedad. Me llamó la atención la seriedad institucional del mensaje, como el Presidente de un país normal. Bastante distinto al video de su partido”, diferenció, y alertó: “Este asunto del crecimiento económico y la generación de empleo, hay que ver, quizá pase lo del 90, que la economía crecía, pero no generaba empleo”.

Sobre las diferencias entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, Novaro explicó: “Milei no va a compartir su gloria con nadie. Se mostró con su tropa, con los leales. No hay que subestimar eso. Su mundo es binario: los que están con él y ‘los zurdos de mierda’. Y Villarruel está con los opositores dialoguistas, en esa lista. Milei entiende al poder político como un monopolio, en eso no es liberal, es bien populista. En la relación entre Milei, Karina y Villarruel no hay vuelta atrás, lo mismo con Macri, que ya está cocinado”.

En tanto, el sociólogo hizo hincapié en las elecciones de medio término de 2025 y avisó: “La apuesta oficial es un plebiscito, una elección a nacionalizar. Estás con el Gobierno o no lo estás. Las provincias, como con el kirchnerismo, posiblemente desdoblen las elecciones. Y a nivel nacional se verá la polarización, las fuerzas del medio estarán en problemas serios, se ve la descoordinación total. Se ve en Macri, en el radicalismo, en el peronismo disidente”.