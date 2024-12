Andrés Borenstein: "Cuando abran el cepo el dólar no valdrá mucho más que ahora"

FOTO: Crece la posibilidad de que Argentina no tenga más cepo.

Andrés Borenstein, economista y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, habló sobre los anuncios y análisis de Javier Milei tras su primer año de gestión presidencial. En primer lugar, puso el foco en el cepo cambiario y el eventual impacto de su eliminación.

“El problema es la transición. El tipo de cambio está atrasado, pero si hay baja de impuestos, no hay tanto atraso. El problema es que estas reformas, muy positivas, tardan en llegar a los costos de las empresas y el bienestar de la gente. Cuando abran el cepo el dólar no valdrá mucho más que ahora, eso lo determinará el mercado y mucho no hay para hacer. Quejarse es lo más fácil, la pregunta es qué hacer”, expresó Borenstein en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Puede haber moneda nacional, pero se puede pagar o hacer contratos en otra moneda. Parece que el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) está cerca, no está cerrado cuánta plata pondrá. Si hay mucha plata, la salida del cepo se acerca. Si no, quizá haya que esperar a después de las elecciones. Con una brecha del 6 por ciento es difícil pensar en mucho más tiempo con cepo”, insistió.

El economista también recordó que “los impuestos no pueden bajarse por decreto”, en torno a una posible reforma tributaria nacional. “No conozco los detalles de esta, pero Argentina necesita una reforma tributaria. Celebro que cambiemos. Si hubiera un IVA provincial en vez de Ingresos Brutos, sería un punto a favor. Hay intendentes que bajaron tasas y otros que no”, diferenció, y marcó: “Tenemos muchos impuestos y con algunos de recauda muy poquito, es un engorro por $2.50. Habría que tener menos y pagar más, no es una mala idea”.

Por otra parte, en relación al funcionamiento de la macro y microeconomía, Borenstein señaló: “La economía se viene recuperando, lo peor en el bolsillo del argentino promedio ya pasó. Hace 50 años, Argentina era un país de clase media, hoy hay muchos pobres. Producto de 20 años de malas gestiones, hay una pobreza estructural que costará bajar”.