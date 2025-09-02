Distinguen a Luis Moreno Ocampo: "Juzgar a los militares fue revolucionario"

Este viernes, Luis Moreno Ocampo, exfiscal adjunto del histórico juicio a las juntas militares en Argentina, recibirá el premio Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional de Rosario. En una conversación en el Museo de la Memoria, Ocampo compartió sus sensaciones sobre este reconocimiento y destaca la importancia de su trabajo en la democracia argentina.

"A mí me da mucho gusto, que es una cosa que fue mi trabajo hace 40 años", expresó Ocampo. Además, menciona su colaboración con una cátedra armenia que reconoce su labor en pro de los derechos humanos. Durante su visita, también interactúa con estudiantes de colegios secundarios de Rosario, organizando una competencia de TikTok relacionada con su película.

En su análisis sobre el proceso democrático en Argentina, Ocampo recordó la llegada de Raúl Alfonsín al poder en la década de 1980, señalando que "la idea de juzgar a los militares es una idea absolutamente revolucionaria". Resaltó que, a pesar de los problemas actuales, como el crimen organizado y la corrupción, el país ha avanzado en su consolidación democrática: "Argentina está súper consolidada en la democracia".

Ocampo también reflexionó sobre el legado del juicio a las juntas y el impacto de la frase "nunca más". Afirmó que "ese nunca más de trasera lo puso a trasera en la inmortalidad", indicando que todos los gobiernos buscan apropiarse de este concepto en sus discursos.

Respecto a la situación actual de la justicia en Argentina, Ocampo criticó la corrupción y la falta de independencia judicial. "El abuso de poder en democracia se llama corrupción", señaló, y enfatizó la necesidad de consenso político para abordar estos problemas. "Lo que hace falta ahora es consenso en cuestiones básicas como que no haya impresión y que no haya tampoco corrupción", concluyó.

Finalmente, Ocampo destacó el papel de la Universidad de Rosario en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sugiriendo que "todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo" en la creación de políticas de Estado que aborden estos desafíos. Su reconocimiento en la universidad no solo celebra su trayectoria, sino que también busca generar un diálogo sobre cómo enfrentar los problemas actuales de la sociedad argentina.

Informe de Fernando Carrafiello.