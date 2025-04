Detuvieron a una pareja que mandaba a robar a su hijo de 6 años

Un hecho alarmante se registró en la zona de La Florida, específicamente en Francisco de Miranda al 4300, donde un joven sufrió un escruche en su hogar. El robo ocurrió mientras el propietario no se encontraba en su casa, y las cámaras de seguridad revelaron que el ladrón era un niño de tan solo seis años. Este caso pone de relieve un modus operandi preocupante utilizado por una pareja en la zona.

Adriana, vecina afectada, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y dijo que "no solo le pasó a este vecino, sino que a varios en las dos manzanas". La pareja se dedica a revolver contenedores y pedir alimentos o ropa, observando los movimientos de los residentes. "Ellos ven el movimiento de todo el barrio", explicó Adriana, quien también ha sido víctima de robos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El modus operandi de esta pareja implica tocar timbre para simular que piden ayuda, y si no obtienen respuesta, envían al niño a ingresar a las casas. "Subieron por los techos plena luz del día", relató Adriana, indicando que el robo puede ocurrir a cualquier hora, ya que "no hay horario en particular".

La situación se agrava con la detención de la pareja, mientras que el niño permanece en un estado de vulnerabilidad. "¿Dónde va esa criatura?", se preguntó Adriana, evidenciando la preocupación por el futuro de estos menores involucrados en actividades delictivas. "Es impresionante cómo se volvió el barrio, la gente se siente insegura", concluyó.

Informe de Fernando Carrafiello.