Trabajo sofisticado y en familia: la historia detrás del intendente que robó luz

Un insólito caso de enganche ilegal de energía eléctrica fue descubierto en la localidad de Tostado, Santa Fe. La situación salió a la luz durante una obra pública de ripiado en la calle Gobernador Crespo, donde trabajadores municipales encontraron un cable subterráneo que conectaba un pilar electrificado con terrenos sin habilitación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La conexión favorecía al exintendente Enrique Mualem.

El intendente de Tostado, Andrés Cagliero, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, explicó: "Cuando estábamos trabajando, un vecino se acercó y manifestó que había un cable que cruzaba la calle de manera transversal de un pilar de una zona electrificada hacia un lote donde no hay energía eléctrica". Este hallazgo llevó a las autoridades locales a notificar a la EPE, que registró la situación y tomó fotos del enganche.

Lo sorprendente del caso es que el enganche no fue improvisado. "Era un trabajo sofisticado, no se trató de tirar un gancho. El cable estaba encofrado y protegido para evitar que fuera dañado durante obras", detalló Cagliero. Además, se sospecha que los terrenos involucrados están vinculados a ex funcionarios de la gestión anterior, incluyendo al ex intendente Mualem.

El intendente agregó: "El terreno que tiene energía eléctrica está a nombre de la cuñada del ex intendente, lo que complica aún más la situación".

La denuncia formal ya fue presentada ante la EPE, y se espera que la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez, tome las acciones necesarias. "Estamos comprometidos a luchar por una sociedad justa y correcta. No podemos permitir que estos delitos se naturalicen", concluyó Cagliero.

Entrevista de Verónica Maslup y Matías Arrieta.