De Grandis, contra Enrico: "Me van a tener que sacar muerto, con ley y todo"

Carlos De Grandis, intendente de Puerto General San Martín, se mostró en contra del proyecto de Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, que dijo que eliminarán por ley la tasa vial que cobran los municipios portuarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Pedimos una audiencia entre todos los intendentes y nunca la dio el gobernador. Lo que digan están mintiendo. Mi cuidad tiene 47 kilómetros de caminos rurales que se transformaron en caminos de transporte. Tenemos 16 muelles con 10 puertos. Los camiones entran por un tubo, son nuestros turistas. Hay que decirle a Enrico que no es solo hacer caminos, es cuidar por los robos a los camioneros. Yo no puedo hacerme cargo por lo que no hacen otros intendentes. La tasa se devuelve con obras de infraestructura”, aseguró De Grandis en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Me van a tener que sacar muerto de abajo de un camión, con ley y todo. Nos decían que éramos unos negros de puerto, fuimos denigrados por eso. Voy a defender los recursos de esta ciudad. Nos van a tener que expropiar 47 kilómetros de caminos”, disparó, y manifestó: “Ninguno de los seis gobernadores ni Pullaro fueron mejor que yo. La ruta provincial se la terminaron dando al municipio porque no fueron capaz de arreglarla”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otro lado, añadió: “Los de la Federación de Acopiadores son unos payasos. Hay ciudades que pagan sueldos con las tasas, nosotros no. Es una recaudación que va a rentas generales. No se trata solamente de arreglar caminos”.

“El año pasado la cosecha no fue. Acá entran 500 mil camiones, y cada vez hay más trenes. No pasa por la recaudación, vivir en Puerto San Martín…no tenemos la culpa de que los puertos estén acá a cuadras. Los ratones y el polvillo no entienden de límites. Mi señora tiene farmacia, no vende la misma cantidad de corticoide que se vende en Funes o Roldán, es una ciudad industrial”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y señaló: “Tenemos 46 policías más todo el Centro de Protección Civil en función de los ingresos de camiones. Tenemos cámaras en rutas provinciales y nacionales. Hay iluminación y corte de maleza. Vehículos a disposición”.

“El Gobierno nacional se hace el distraído con la Ruta 11, pero se llevan 30 mil millones de dólares. Yo tengo toda la ciudad pavimentada, vengan a ver. En nuestra ciudad no hay un solo camino de tierra. Tenemos déficit cero en el municipio”, cerró.