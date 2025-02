Cura forcejeó y detuvo a un ladrón: "La misericordia no se opone a la justicia"

Un hombre de 46 años fue detenido este domingo mientras intentaba robar en la iglesia Espíritu Santo, ubicada en Cochabamba del 6300 en Rosario. El párroco, padre Guillermo, fue quien lo retuvo tras un forcejeo de aproximadamente diez minutos.

El padre Guillermo relató en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que celebró la misa a las 10 de la mañana y, alrededor de las 11:10, una mujer de la parroquia le informó sobre la presencia de un hombre en el patio que parecía estar robando una computadora. "Cuando entré a la casa, efectivamente, me habían sacado la computadora del escritorio", expresó el párroco. Al intentar retener al ladrón, comenzó un forcejeo en el que él mismo se agarró del tobillo del delincuente.

Durante el altercado, el padre Guillermo comentó: "Él me decía, ahora te la doy, la computadora está acá del otro lado. Le dije, no, dámela, ¿cómo te voy a dejar ir?". El párroco, a pesar de no estar en forma, actuó por instinto: "Yo no pensé si tenía un arma o no", afirmó.

Al ser consultado sobre su deseo respecto al ladrón, el párroco expresó: "La misericordia no se opone a la justicia. No es que yo quiero que quede preso. Quiero que haya justicia en el ámbito civil". A pesar de sus deseos de rehabilitación para el delincuente, el padre Guillermo destacó que el sistema penitenciario no siempre logra regenerar a las personas.

El forcejeo culminó cuando el ladrón logró escapar por un momento, pero fue retenido por vecinos que lo reconocieron. “Una chica gritó, bueno, agárrenlo, que ese es el ladrón”, relató el párroco, quien se unió a los esfuerzos para retener al delincuente hasta que llegó la policía.

El padre Guillermo se mostró tranquilo ante la posibilidad de que el ladrón quedara libre, afirmando: "No es que tenga miedo, uno toma los recaudos, obvio, como cualquier hijo de vecino".