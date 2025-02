Maestra detenida por abandono de niños con autismo: "Pudo ser una tragedia"

Un caso alarmante conmocionó a la comunidad de San Lorenzo y la región, donde una maestra fue detenida por dejar encerrados a tres niños con trastorno del espectro autista en una ludoteca. El hecho ocurrió el viernes pasado, en una tarde de intenso calor, y fue denunciado por los padres de los menores tras notar una situación extraña con la docente.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Maximiliano Nicosia, confirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que se le imputará a la maestra la figura de "abandonar a persona".

Según el relato del funcionario, los padres de uno de los niños, tras dejar a su hijo de tres años en la ludoteca, regresaron 20 minutos después al notar a la mujer con actitudes extrañas. Al arribar, descubrieron que la mujer no estaba atendiendo a los niños. "Cuando vuelven a buscarlo, ya no lo atendía nadie, no había nadie en la ludoteca", detalló el fiscal. Al ingresar, los padres encontraron a los niños solos y en condiciones precarias.

La maestra, de 35 años, fue detenida y mencionó que pudo haber consumido marihuana el día anterior. "La propia imputada al momento de pasar esta situación advirtió y manifestó que necesitaba algún tipo de contención de salud mental", explicó Nicosia. Sin embargo, al momento de la detención, no presentó rasgos evidentes de haber consumido sustancias.

"La orden mía fue comunicar al organismo pertinente de la municipalidad para llevar adelante la clausura de este establecimiento", indicó el fiscal. La ludoteca ya se encuentra cerrada y con faja de seguridad.

El fiscal Nicosia también mencionó que los padres notaron una discusión entre la terapeuta y su pareja, lo que generó su preocupación y el regreso a la ludoteca. "Esta fue la sensación que sintió que algo raro pasaba", comentó.

En cuanto a las víctimas, los tres niños, de entre 3 y 8 años, fueron atendidos por médicos tras ser encontrados en un ambiente caluroso y sin ventilación. "Lo primero fue hidratarlos, ponerlos en condiciones", indicó Nicosia. Los médicos están a la espera de la evolución de los menores, mientras que el fiscal reconoció que "pudo haber sido una tragedia por el calor y porque arriba de la mesa había tijeras".

La audiencia imputativa se llevará a cabo a las 10 de la mañana, donde se determinarán las medidas cautelares para la docente. Nicosia anticipó que solicitará una medida cautelar, aunque está a la espera de escuchar el descargo de la acusada. La pena en expectativa para el delito de abandono de persona oscila entre dos y seis años de prisión.