Apareció un cuerpo flotando en el río en la costanera de Rosario
Dos mujeres lo vieron y llamaron a la Policía. Fue en la zona de Balcarce y avenida Estanislao López.
02/09/2025 | 10:22Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Amplio despliegue policial en la zona del río.
Un operativo policial se desarrolló en la intersección de Balcarce y Avenida Estanislao López, donde se ha reportado la presencia de un cuerpo flotando en el río. La situación se originó tras el aviso de dos jóvenes menores que, mientras descansaban en el lugar, observaron algo inusual en el agua y decidieron tomar fotos antes de alertar a las autoridades.
La policía pidió datos a las dos menores y la madre de una de ellas para recabar más información sobre lo sucedido.
Según las primeras informaciones, se trata de un cuerpo masculino que fue localizado a la altura del Monumento a la Bandera, donde la corriente del río lo llevó.
La Prefectura Naval Argentina se hizo presente en el lugar con una embarcación para abordar el cuerpo. Los peritos preservan el lugar y el cuerpo, y lo entregarán a la policía para su traslado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.
Informe de Fernando Carrafiello.
