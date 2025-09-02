Pidieron agua caliente al guardia y se fugaron por el patio de la Comisaría 21ª

FOTO: La Comisaría 21ª de la que se fugaron cuatro presos.

Cuatro detenidos de la Comisaría 21ª se escaparon este lunes alrededor de las 23, generando una intensa búsqueda por parte de las autoridades. De los fugados, dos han sido recapturados y dos permanecen prófugos.

La fuga ocurrió cuando los detenidos solicitaron agua caliente al guardia de turno, quien accedió a la petición. En ese momento, los presos lograron acceder al patio y escaparon por los techos.

Los agentes de seguridad recibieron un aviso inmediato y un patrullero de la Policía Federal logró recapturar a dos de los fugados, precisó el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

Los prófugos han sido identificados como Francisco Torrén, acusado de robo agravado de un vehículo, e Ignacio Ruiz, quien enfrenta una tentativa de robo. Ambos estaban a la espera de un proceso judicial que determinaría su futuro en el sistema penitenciario.

En el lugar, efectivos policiales y empleados del Ministerio de Seguridad trabajan en la investigación y se comunican con la fiscal para brindar detalles sobre lo sucedido y coordinar la búsqueda de los prófugos.

La Comisaría 21ª funciona como punto de ingreso de detenidos que transitoriamente se encuentran allí, hasta que pasan a la órbita del Servicio Penitenciario. Hasta el momento de la fuga había 16 detenidos en un penal con capacidad para 16 internos.

Informe de Fernando Carrafiello.