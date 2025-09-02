En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Pidieron agua caliente al guardia y se fugaron por el patio de la Comisaría 21ª

Cuatro reclusos distrajeron al agente penitenciario y escaparon hacia los techos. La Policía logró recapturar a dos. La seccional está ubicada en Arijón al 2300, en el sur de Rosario. ¿Quiénes son los prófugos y por qué estaban tras las rejas?

02/09/2025 | 07:04Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La Comisaría 21ª de la que se fugaron cuatro presos.

Cuatro detenidos de la Comisaría 21ª se escaparon este lunes alrededor de las 23, generando una intensa búsqueda por parte de las autoridades. De los fugados, dos han sido recapturados y dos permanecen prófugos.

La fuga ocurrió cuando los detenidos solicitaron agua caliente al guardia de turno, quien accedió a la petición. En ese momento, los presos lograron acceder al patio y escaparon por los techos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los agentes de seguridad recibieron un aviso inmediato y un patrullero de la Policía Federal logró recapturar a dos de los fugados, precisó el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

Los prófugos han sido identificados como Francisco Torrén, acusado de robo agravado de un vehículo, e Ignacio Ruiz, quien enfrenta una tentativa de robo. Ambos estaban a la espera de un proceso judicial que determinaría su futuro en el sistema penitenciario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el lugar, efectivos policiales y empleados del Ministerio de Seguridad trabajan en la investigación y se comunican con la fiscal para brindar detalles sobre lo sucedido y coordinar la búsqueda de los prófugos.

La Comisaría 21ª funciona como punto de ingreso de detenidos que transitoriamente se encuentran allí, hasta que pasan a la órbita del Servicio Penitenciario. Hasta el momento de la fuga había 16 detenidos en un penal con capacidad para 16 internos.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Comisaría 21°?
Cuatro detenidos se escaparon, de los cuales dos han sido recapturados y dos permanecen prófugos.

¿Quiénes son los prófugos?
Los prófugos son Francisco Torrén e Ignacio Ruiz, acusados de delitos relacionados con el robo.

¿Cuándo sucedió la fuga?
La fuga ocurrió el lunes alrededor de las 23.

¿Dónde se llevó a cabo la fuga?
La fuga tuvo lugar en la Comisaría 21° de Rosario.

¿Cómo lograron escapar los detenidos?
Los detenidos solicitaron agua caliente, accedieron al patio y escaparon por los techos.

¿Por qué es relevante este hecho?
La fuga genera preocupación en la comunidad y resalta problemas de seguridad en la zona sur de Rosario.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho