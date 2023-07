Anulan el voto del italiano que desempataba elección santafesina: "Me alegra"

El "tano" Roberto, un hombre de casi 80 años que vive en Casalegno, un pequeño pueblo de Santa Fe, fue noticia porque su voto iba a definir las elecciones comunales.

Resulta que, por ser extranjero, votó en una urna aparte, pero cuando contabilizaron el resto de los votos, la elección estaba 69 a 69. Roberto definía.

Ante esto, el Tribunal Electoral entendió que era voto cantado y lo anuló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Me acabo de enterar por ustedes. Me alegra, me parece bien, perfecto. Se estaba vulnerando mi derecho a la privacidad. El sistema no me estaba protegiendo”, expresó Roberto en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El que ideó esto no piensa. Si yo votaba como las otras personas no pasaba. Aparte esta definición no define nada”, afirmó. “En septiembre voy a votar, ¿por qué no?”, cerró.