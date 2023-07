Insólito: esperan el voto de un italiano para desempatar elección en un pueblo

La tranquilidad de toda la comuna santafesina de Casalegno –ubicada a 90 kilómetros de Rosario- se esfumó por completo, de un momento a otro, para uno de sus habitantes. Roberto, conocido como “tano” por su origen italiano, fue a votar el domingo, pero nunca imaginó que su sufragio sería determinante para definir las elecciones.

Resulta que en la comuna votaron 138 personas, y el resultado parcial de las PASO es 69 a 69. En el escrutinio aún resta contabilizar un voto, el del único extranjero que vive en el lugar. Ese voto definitorio es el de Roberto.

“Para mí no es simpático, me siento mal, vulnerado en mis derechos constitucionales. Es el único voto cantado que debe haber. Me fastidia esto”, dijo el protagonista de esta inusual historia en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El voto mío no se abrió. Voy a tener que seguir viviendo en este pueblo, no me interesan los conflictos partidarios. Me interesan las personas con las que me rodeo. El único voto cantado es el mío. Si sabía eso, no hubiera ni siquiera ido a votar”, dijo el “tano”, que pronto cumple 80 años.

“En el pueblo me conocen todos, soy el ‘tano’ para todos. Llegué a los 14 años. En 2003 volví por 10 años a Italia y regresé. Quiero una vida tranquila. No quiero enemistades ni problemas”, expresó ante su posición de definir la contienda.

Además, Roberto no esquivó la pregunta: ¿A quién votó? “Los dos candidatos se vuelven a presentar. Si fueran las elecciones generales todavía, pero en éstas no tienen sentido. Uno de los candidatos es peronista y el otro es radical. Ahora gobierna el radicalismo, el PRO, no sé. Va por la reelección”, explicó primero.

Y completó: “Defiendo a la democracia y las instituciones. Entiendo que un mandato es poco, pero tres mandatos es suficiente. La jefa comunal lleva varios mandatos. Para mí la alternancia viene bien. Igualmente, ella hizo una buena gestión”.