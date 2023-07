Granata metió batacazo: "La gente me escucha porque hice una campaña austera"

Amalia Granata, diputada provincial y precandidata en estas elecciones, consolidó su fenómeno en la provincia al ubicarse segunda en la categoría diputados.

“La gente me escucha porque hice una campaña austera, con ideas. La gente entendió que la política tradicional está desconectada de la realidad. En la calle se ve con los carteles lo que gastaron en publicidad, y eso la gente lo ve”, destacó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Llevo presentados 340 proyectos. Para eso me eligieron en 2019, para que labure. Fue una elección de ideas”, resaltó, y sumó: “En la calle vi hartazgo. Diferenciarme de los otros políticos no fue menor. La campaña obscena que hicieron los partidos me lo marcó la gente, fueron millones invertidos y a la gente le molestó. Les molestó ver a candidatos haciendo campaña en aviones privados”.

“Me favoreció estar por fuera de los partidos. Me valoran por mi trabajo y esfuerzo. Elegí no estar dentro de Juntos por el Cambio porque son ‘amontonados por el cargo’, es un rejunte, no coinciden en nada”, cuestionó.

Y ejemplificó: “Tengo mucho contacto con la gente. Estaré donde me quieran poner. Voy despacio, paso a paso. Losada quiso ir más rápido por el cargo y el poder”.