Acribillaron a su hijo de 15 años: "Por la enfermedad que tenía no reaccionaba"

La madre del adolescente asesinado a tiros en zona oeste habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, tras el violento asesinato.

De acuerdo a los datos policiales actualizados, el joven de 15 años fue víctima de 13 balazos.

“Teníamos la orden para internarlo, tenía brotes psicóticos. Llamé a la Policía, desde el 28 de agosto estoy llamando y nunca vinieron. ¿Por qué no se lo llevaron? Hoy estaría vivo”, lamentó, y agregó: “Bajó a comprar macitas, vivía encerrado, y cuando lo encontramos estaba con la plata tirada al lado lleno de tiros”.

“Estaba con dos chicos más. A ellos los corrían, el por la enfermedad que tenía no reaccionaba. No estaba en sus cabales. Los disparos no eran para él”, aseguró, y sentenció: “Quiero justicia por mi hijo, era una persona enferma”.