Scaloni confirmó que Garnacho estará entre los convocados para la Copa América

Lionel Scaloni confirmó que Alejandro Garnacho irá a la Copa América de Estados Unidos 2024. Además, explicó por qué no sumó minutos: "No entró porque no se dio el partido".

Durante la conferencia de prensa tras la goleada por 4-1 ante Guatemala, el entrenador de la Selección argentina aseguró que "mientras esté bien, Messi va a jugar", y subrayó que "sabe que va a jugar siempre".

Con respecto a la lista de jugadores que irán al torneo continental, el técnico campeón del mundo reveló que ya tiene definidos "a los tres que no irán, pero todavía no se los dije".

Por otra parte, analizó el partido ante los guatemaltecos, que arrancó complicado por varias imprecisiones de los jugadores de la "Albiceleste": "El equipo estuvo muy errático y cuando pasa eso es posible que quedes mal parados para las contras. En los primeros 25 minutos no estuvimos finos. En el primer tiempo se nos hizo difícil y nos sirve un montón de cara a lo que viene".

De todas maneras, reconoció la actitud de sus dirigidos, a la que definió como "innegociable", y añadió: "En el segundo tiempo se vio otra cosa y más seguro al equipo".

Otro de los temas que tocó Scaloni fue el rol de Ángel Di María, quien tuvo una gran actuación ingresando desde el banco de suplentes: "Tiene una cosa de que cuando el partido está un poco roto, entra y hace desastres. Cada vez que recibió la pelota estaba en posición de darle la pelota a Julián (Álvarez) o a Leo (Messi)".

Scaloni también se refirió al partido de Valentín Carboni, que recibió elogios hasta de Lionel Messi: "Esperaba lo que hizo hoy. Es un chico joven que tiene proyección. Ha jugado un partido bueno ante un rival duro, estamos contentos de su partidos. Es evidente que nos puede aportar".

Por último, habló de sus dichos del año pasado después del triunfo frente a Brasil en El Maracaná, cuando insinuó que iba a dejar el cargo: "Pasé un 2023 difícil y sentía que tenía que decir lo que dije".