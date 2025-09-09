Nicolás Otamendi se fue expulsado ante Ecuador y podría perderse la Finalissima

FOTO: Otamendi se fue expulsado y dejó a Argentina con 10 jugadores. (Foto NA: Captura de pantalla)

Nicolás Otamendi cerró su camino en las Eliminatorias Sudamericanas con un episodio inesperado. El experimentado zaguero de la Selección Argentina fue expulsado de manera directa en el partido ante Ecuador, luego de un cruce con Enner Valencia al borde del área. La tarjeta roja, la primera en 128 presentaciones con la camiseta albiceleste, podría dejarlo afuera de la Finalissima frente a España.

La sanción abre un interrogante para el futuro inmediato del defensor del Benfica. Aunque se trate de competencias distintas, el reglamento indica que las suspensiones deben cumplirse en el siguiente compromiso oficial del seleccionado. Si se concreta el cruce ante el campeón europeo en marzo de 2026, Otamendi no podría estar presente. En caso de que ese encuentro no se dispute —como sugirió en su momento Lionel Scaloni, que cuestionó la realización de la Finalissima—, el defensor recién cumpliría su sanción en la primera fecha del Mundial.

/Inicio Código Embebido/

"Otamendi":

Porque fue expulsado ante Ecuador y no podrá jugar el primer partido de la próxima #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pO7OQsahwO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 9, 2025

/Fin Código Embebido/

Tras el triunfo ante Venezuela en Buenos Aires, Otamendi había anticipado que sería su última presentación con la Albiceleste en suelo argentino. “Si no hay otro partido oficial con la Selección, este fue mi último partido en Argentina. El show tiene que continuar”, declaró en diálogo con TyC Sports. Con un recorrido de casi dos décadas en el equipo nacional, resumió: “En lo personal, hemos pasado malas y ahora están las buenas. En la Selección nunca se sabe, por eso no hay que sacar el pie del acelerador y seguir compitiendo como tiene que ser”.

La posible ausencia de uno de los líderes del plantel genera preocupación en el cuerpo técnico, que ya empieza a evaluar alternativas en la defensa para los próximos desafíos.