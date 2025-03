Los hinchas no perdonaron a Raphinha en el “Monumental” y estallaron los memes

Con la goleada consumada por 4 a 1 ante Brasil y el pase asegurado al Mundial de 2026, la hinchada argentina desató la fiesta en el estadio “Monumental” con una burla directa al delantero rival: "¡Poné a Raphinha!", corearon miles de voces al unísono en el minuto 42 del segundo tiempo.

El canto, cargado de ironía, fue una respuesta directa a las provocaciones del jugador del Barcelona, que en la previa del clásico había declarado que Brasil iba a "darle una paliza" al elenco nacional adentro de la cancha y si era necesario afuera también.

El contexto no pudo ser más contrario: "La Albiceleste" dominó de principio a fin y selló una victoria contundente, mientras Raphinha tuvo una actuación errática como la de todos sus compañeros.

La respuesta popular no se hizo esperar y los cánticos del final tuvieron como principal objetivo al jugador del Barcelona de España.

Durante y después del partido, las redes sociales se colmaron de memes, especialmente dirigidos a Raphinha.

Su frase fue recordada en decenas de posteos irónicos, que contrastaron sus palabras con la goleada consumada en el campo.

También hubo burlas para la defensa brasileña, elogios para “Dibu” Martínez y celebraciones por el debut goleador de Giuliano Simeone.

El clima tenso se había calentado horas antes del partido, cuando Raphinha, en una entrevista con Romário TV, aseguró: “Vamos a darles una paliza en el campo y fuera del campo, si hace falta”. La contundente respuesta llegó en la cancha y el público argentino no dudó en viralizar su revancha digital.

Los mejores memes

Raphinha has been HUMBLED by Mac Allister and Argentina.



Dont put this guy in Ballon D’or conversations again ?????? pic.twitter.com/xPbFc9iujd