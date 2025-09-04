En vivo

Lautaro Martínez calificó de "noche emotiva" la goleada de Argentina a Venezuela

El delantero de la selección marcó el 2-0 en el triunfo ante la ´Vinotinto´.

04/09/2025 | 23:16Redacción Cadena 3

FOTO: Lautaro Martínez marcó el 2-0 para Argentina.

El delantero y autor del segundo gol de la Selección argentina, Lautaro Martínez, calificó como "emotiva" la victoria por 3-0 ante su par de Venezuela en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego de lo que fue otra actuación estelar de los campeones del mundo en el estadio Monumental de Núñez, el delantero del Inter de Milán de Italia aseguró que fue "una noche emotiva, para el recuerdo, que va a quedar para nosotros por lo que significa Leo. No hablo de lo futbolístico, es un gran ser humano y una gran persona".

En cuanto al desarrollo del partido, Martínez declaró: "Intentamos atacar todo el tiempo y defendernos con la pelota. Hoy fue otra demostración de lo que siempre buscamos".

Lectura rápida

¿Quién calificó la victoria como emotiva?
El delantero Lautaro Martínez calificó la victoria.

¿Cuál fue el resultado del partido?
La Selección argentina ganó 3-0 a Venezuela.

¿Qué evento corresponde al partido?
El partido fue parte de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en el estadio Monumental de Núñez.

¿Qué dijo Martínez sobre Messi?
Martínez mencionó que la noche queda en el recuerdo por lo que significa Leo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

