La emotiva despedida de la selección a Ángel Di María: "Ahora soy un hincha más"

Ángel Di María recibió un merecido homenaje en la previa del partido de este jueves de la selección argentina ante Chile en el estadio "Monumental".

El campeón del mundo, olímpico y de América con Argentina se retiró del fútbol de selecciones y vivió un momento único junto a su familia, compañeros y fanáticos.

El emotivo momento comenzó con un mensaje de su hija, que se reprodujo en la pantalla gigante de la cancha: "De un Ángel para otro", se titulaba el video con el recitado que puso al "Fideo" a llorar desconsoladamente mientras lo veía.

NO ESTOY LLORANDO...VOS ESTÁS LLORANDO... ??

El momento más emotivo llegó. Ángel Fabián Di María le dice a la Selección Argentina y su familia le dedicó una carta repasando su carrera futbolística que quedará marcada PARA SIEMPRE. ¡GRACIAS, FIDEO QUERIDO! ¡TE AMAMOS MUCHO! ?? pic.twitter.com/Bo0vRyQ4hv — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Luego fue el turno de su amigo, Lionel Messi: "Sabés que te quiero mucho, disfrutá con tu familia este día que te merecés. Te vamos a extrañar", arrojó el capitán de la "Scaloneta".

??? "QUIÉN IBA A DECIR QUE IBA A TERMINAR TODO DE ESTA MANERA, DESPUÉS DE TODO LO QUE PASAMOS EN LA SELECCIÓN" ??



??? El mensaje de Messi en el HOMENAJE A DI MARÍA. pic.twitter.com/JoQnGE2cYn — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Las emociones no tuvieron pausa y fue el turno de Abel Pintos, que con su exitosa canción "No me olvides" hizo llorar a cientos de personas en el estadio de River.

ABEL PINTOS CANTÓ PARA ÁNGEL EN SU HOMENAJE



Como parte del reconocimiento para el jugador emblema de la Selección, el cantante le dedicó un tema muy emocionante... Y sí, nos hizo llorar a todos... pic.twitter.com/wOZhEj8qHZ — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Por último, sus compañeros ingresaron al campo de juego a aplaudirlo y acompañarlo, con una camiseta con el grabado de "Gracias Fide", con la característica número 11.

También fue el turno de los regalos, con una plaqueta por parte de "Chiqui" Tapia y una réplica de la Copa América entregada por Alejandro Dominguez, presidente de Conmebol.

POR EL AIRE ??



ASÍ despidieron sus compañeros a Ángel Di María ?? pic.twitter.com/yJ339ue3vY — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Para concluir, "Fideo" agarró el micrófono y entre ovaciones dio un emotivo discurso: "Gracias eternas, ahora soy un hincha más. Voy estar en cada Copa América y en cada Mundial con mi familia" aseguró.

"Tengo muchos sentimientos por dentro. Es difícil hablar. Quiero agradecer a toda la gente que trabaja en AFA. Fueron 16 años junto a ellos. Viví cosas difíciles y terminé feliz junto a ellos", concluyó.

??? "AHORA SOY UN HINCHA MÁS" ??



El mensaje del FIDEO para el actual plantel de la #SelecciónArgentina en su despedida. pic.twitter.com/0uAX4kf5EE — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

