En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La biología no se puede gambetear: Messi empieza a retirarse de a poco

Por Claudio Giglioni.

04/09/2025 | 20:17Redacción Cadena 3

FOTO: El astro argentino empieza a despedirse de la Selección.

  1. Audio. La biología no se puede gambetear: Messi empieza a retirarse de a poco

    La Cadena del Gol

    Episodios

Claudio Giglioni Por Claudio Giglioni

Atravesados, conmovidos por esta apertura, estrujados por lo que es el paso de la biología. La biología llega, pero en esta noche, que es una noche con sabor a los finales de la nostalgia, nos va dando cuotas de adaptación, porque no es la última.

Y aquí está Lionel Messi, que se transforma en el Luzail, en el jugador más importante de la historia de la selección argentina. Después tuvo todo, como nadie, las dos Copas Américas, la finalísima y la final del mundo. Pero hay un detalle también que quiero resaltar.

Messi conquistó el corazón de todos, sin ser el physique to role de la contrariedad que somos los argentinos. Ese rol ya lo había encarnado Diego, con todas sus contrariedades, con todos sus amores y odios. Messi fue una regularidad. De 20 años, 18 estuvo arriba.

El éxito llegó tarde, pero supo mantenerse en la vereda del profesionalismo. Una máquina de jugar al fútbol, de hablar con sus pies. ¡Excelente la comparación del Bocha con Chaplin! Sin decir una sola palabra, se nos está yendo, como se nos van los abuelos, de a poquito.

Eso no quiere decir que se aleje a un final. Se aleja a un principio. Al principio del mito. Al principio de la nostalgia. Al principio de alguien que ha formado parte de la vida de todos. Que le tocó ganar al final.

Tal vez por eso, ahí sí tuvo algo de argentinidad. Emparentado a miles de inmigrantes que vinieron, sacrificaron, y al final se hicieron, como decía mi abuelo, vinimos a hacernos la América.

¿Quieren que les diga una cosa? Lionel Messi se retira de a poco. Como dice el poema de la Dios, el infinito se transforma en un punto, y el silencio empieza a ahogarnos. Pero Messi, Messi no hizo la América. Messi hizo el mundo.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho