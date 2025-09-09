En vivo

Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Melina Uliarte

Pato Bon

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

El Himno Nacional argentino resonó en Ecuador durante las Eliminatorias

El seleccionado argentino se enfrenta al ecuatoriano en la última fecha de las Eliminatorias.

09/09/2025 | 20:14Redacción Cadena 3

FOTO: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone cantando el himno.

La Selección argentina enfrenta a Ecuador por la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En la previa del encuentro, el Himno Nacional argentino fue entonado por la delegación nacional, que fue acompañada por un nutrido grupo de hinchas, que se acercaron al estadio Banco Pichincha de Guayaquil a ver a la Selección, hoy capitaneada por el defensor Nicolás Otamendi, ante la ausencia del astro Lionel Messi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Jugando como visitante, la Selección campeona del Mundo y bicampeona de América cierra las Eliminatorias Conmebol, en las que ya tiene asegurado el primer puesto y la clasificación.

Lectura rápida

¿Qué evento se está cubriendo? La selección argentina enfrenta a Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quién entonó el Himno Nacional argentino? La delegación nacional, acompañada por hinchas.

¿Dónde se lleva a cabo el partido? En el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador.

¿Cuántas clasificaciones ha asegurado Argentina? La selección argentina ha asegurado el primer puesto y la clasificación.

¿Qué evento importante se aproxima? El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

