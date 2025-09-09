El Himno Nacional argentino resonó en Ecuador durante las Eliminatorias

La Selección argentina enfrenta a Ecuador por la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En la previa del encuentro, el Himno Nacional argentino fue entonado por la delegación nacional, que fue acompañada por un nutrido grupo de hinchas, que se acercaron al estadio Banco Pichincha de Guayaquil a ver a la Selección, hoy capitaneada por el defensor Nicolás Otamendi, ante la ausencia del astro Lionel Messi.

¡ASÍ SONÓ EL HIMNO ARGENTINO EN ECUADOR!



La Selección cierra las Eliminatorias ante la Tri en Guayaquil y así se entonaron las estrofas de nuestro himno.



¡VAMOS, ARGENTINA! pic.twitter.com/UNuiJYzsBH — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

Jugando como visitante, la Selección campeona del Mundo y bicampeona de América cierra las Eliminatorias Conmebol, en las que ya tiene asegurado el primer puesto y la clasificación.