En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

"Dibu” Martínez, tras la caída en Ecuador: “Los árbitros siempre nos complican"

El arquero de la Selección argentina no se mostró de acuerdo con la actuación del colombiano Wilmar Roldán.

09/09/2025 | 23:23Redacción Cadena 3

FOTO: El “Dibu” Martínez

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina, mostró su bronca luego de la derrota 1-0 ante Ecuador por la decimoctava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y remarcó que “los árbitros siempre nos complican un poco más afuera de casa”.

La queja del “Dibu” se centró en el penal sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, por una supuesta falta de Nicolás Tagliafico en el primer tiempo, que Enner Valencia transformó en gol.

Sobre la jugada, Martínez afirmó: “Creo que fue injusto el penal. La expulsión (de Nicolás Otamendi) puede ser, pero en el penal el jugador ecuatoriano va contra Tagliafico”.

En relación con Nicolás Otamendi, que disputó su último partido en las Eliminatorias, el arquero expresó su agradecimiento: “Me ayudó muchísimo. Si es el último quiero agradecerle porque nos hizo las cosas más fáciles. Siento mucho su expulsión”.

Acerca del rendimiento del equipo en las Eliminatorias, donde la Selección finalizó primera con 38 puntos, Martínez destacó: “Hicimos una gran Eliminatoria. Clasificamos hace mucho tiempo jugando y ganando todos los partidos de igual manera”.

Para cerrar, palpitaron lo que viene en 2026: “No sé si se jugará la Finalissima (contra España), tenemos ganas de jugarla. Queremos seguir compitiendo y darle más minutos a los jóvenes en los amistosos”.

Lectura rápida

¿Qué dijo Martínez tras la derrota ante Ecuador? Mostró su bronca por la decisión del árbitro y consideró injusto el penal sancionado.

¿Quién es el árbitro mencionado? El árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó el penal que generó la controversia.

¿Qué destacó Martínez sobre la Eliminatoria? Resaltó que la selección terminó primera con 38 puntos tras jugar y ganar todos los partidos.

¿Cómo se despidió Otamendi según Martínez? Expresó su agradecimiento por el aporte de Nicolás Otamendi y lamentó su expulsión.

¿Qué espera el equipo para 2026? Tienen ganas de participar en la Finalissima y dar más oportunidades a los jóvenes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho