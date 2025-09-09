"Dibu” Martínez, tras la caída en Ecuador: “Los árbitros siempre nos complican"
El arquero de la Selección argentina no se mostró de acuerdo con la actuación del colombiano Wilmar Roldán.
09/09/2025 | 23:23Redacción Cadena 3
FOTO: El “Dibu” Martínez
Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina, mostró su bronca luego de la derrota 1-0 ante Ecuador por la decimoctava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y remarcó que “los árbitros siempre nos complican un poco más afuera de casa”.
La queja del “Dibu” se centró en el penal sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, por una supuesta falta de Nicolás Tagliafico en el primer tiempo, que Enner Valencia transformó en gol.
Sobre la jugada, Martínez afirmó: “Creo que fue injusto el penal. La expulsión (de Nicolás Otamendi) puede ser, pero en el penal el jugador ecuatoriano va contra Tagliafico”.
En relación con Nicolás Otamendi, que disputó su último partido en las Eliminatorias, el arquero expresó su agradecimiento: “Me ayudó muchísimo. Si es el último quiero agradecerle porque nos hizo las cosas más fáciles. Siento mucho su expulsión”.
Acerca del rendimiento del equipo en las Eliminatorias, donde la Selección finalizó primera con 38 puntos, Martínez destacó: “Hicimos una gran Eliminatoria. Clasificamos hace mucho tiempo jugando y ganando todos los partidos de igual manera”.
Para cerrar, palpitaron lo que viene en 2026: “No sé si se jugará la Finalissima (contra España), tenemos ganas de jugarla. Queremos seguir compitiendo y darle más minutos a los jóvenes en los amistosos”.
Lectura rápida
¿Qué dijo Martínez tras la derrota ante Ecuador? Mostró su bronca por la decisión del árbitro y consideró injusto el penal sancionado.
¿Quién es el árbitro mencionado? El árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó el penal que generó la controversia.
¿Qué destacó Martínez sobre la Eliminatoria? Resaltó que la selección terminó primera con 38 puntos tras jugar y ganar todos los partidos.
¿Cómo se despidió Otamendi según Martínez? Expresó su agradecimiento por el aporte de Nicolás Otamendi y lamentó su expulsión.
¿Qué espera el equipo para 2026? Tienen ganas de participar en la Finalissima y dar más oportunidades a los jóvenes.
[Fuente: Noticias Argentinas]