En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

A pura lágrima: la emoción de Messi al salir a la cancha en el calentamiento

El astro argentino se despide de su público ante Venezuela en el Monumental. Al recibir la primera ovación se quebró.  

04/09/2025 | 20:12Redacción Cadena 3

FOTO: La emoción de Messi. (X)

En una noche a pura emoción, Lionel Messi se despide del público argentino en su último partido oficial en el país.

Al salir al calentamiento y recibir la primera ovación de parte del Monumental, ya colmado, el astro argentino se emocionó hasta las lágrimas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Messi saltó al césped del Monumental y las más de 80.000 personas presentes comenzaron a corear "Messi, Messi".

Así, el futbolista argentino hizo la entrada en calor entre lágrimas haciendo emocionar a todos los presentes.

La Selección Argentina recibe este jueves a Venezuela desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

Lectura rápida

¿Quién se despide del público argentino?
Lionel Messi se despide del público argentino en su último partido oficial en el país.

¿Dónde ocurre el evento?
El evento tiene lugar en el Monumental.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se lleva a cabo este jueves a las 20.30.

¿Qué emoción siente Messi al salir al campo?
Messi se emociona hasta las lágrimas al recibir la ovación del público.

¿Qué equipo juega contra Argentina?
La Selección Argentina juega contra Venezuela.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho