A pura lágrima: la emoción de Messi al salir a la cancha en el calentamiento

En una noche a pura emoción, Lionel Messi se despide del público argentino en su último partido oficial en el país.

Al salir al calentamiento y recibir la primera ovación de parte del Monumental, ya colmado, el astro argentino se emocionó hasta las lágrimas.

Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió.



pic.twitter.com/RVOkNIC7Po — ???? (@JuannDis) September 4, 2025

Messi saltó al césped del Monumental y las más de 80.000 personas presentes comenzaron a corear "Messi, Messi".

Así, el futbolista argentino hizo la entrada en calor entre lágrimas haciendo emocionar a todos los presentes.

La Selección Argentina recibe este jueves a Venezuela desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.