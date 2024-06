Se presentó la 18° edición de Caminos y Sabores que se realizará en La Rural

La feria más federal de Argentina, Caminos y Sabores, lanzó su nueva edición con la participación de 19 de las 24 provincias del país y sus productores individuales. Este evento coincide con un fin de semana largo, que incluye sábado, domingo y martes.

Martín Schwartzman, Ceo de Exponencial, en diálogo con Cadena 3, expresó: "Estamos muy contentos de realizar este camino con la gente de FEHGRA".

La 18ª edición mantiene su enfoque en la innovación y la presencia regional. "Cada provincia viene con sus propios productores que vienen a ofrecerle al gran mercado de la capital los productos regionales que producen en cada uno de sus lugares", explicó Schwartzman.

Una novedad es el énfasis en las recetas caseras: "Estamos generalmente haciendo un pasito más adelante con las dos cocinas que tenemos, la cocina Fehgra y la cocina azul, en donde distintos cocineros nos van a enseñar a hacer distintos tipos de comidas y recetas".

Caminos y Sabores es una oportunidad para explorar los variados sabores regionales sin salir del hogar. "Es como viajar a cada una de las provincias y su cultura", dijo el organizador.

Los visitantes podrán degustar desde salamín hasta aceite oliva o pimentón colorado, dependiendo del stand provincial al que se acerquen.

El evento resalta no solo los productos gastronómicos sino también su papel cultural: "La comida es parte de nuestra cultura", concluyó.

Por otro lado, la cocinera premiada, Madamme Papin, en diálogo con Cadena 3 explicó la importancia de tener variedad de comida y dijo que hay que aprender a comer "lo que nuestra tierra y agua nos da".

La reconocida chef argentina instó a la población a valorar más el origen de los alimentos y ampliar la variedad de lo que consumen. "Que la gente sepa de dónde sale el alimento. O sea, qué pasa en la tierra y que no todo es un paquete", enfatizó.

"Muchas veces las personas que cocinamos damos por sobreentendido que quien nos está escuchando sabe todo. O que nosotros sabemos todo. Y no es así", explicó la chef, señalando la importancia de entender cómo crecen los alimentos como parte integral del proceso culinario.

Además, criticó lo limitado de la dieta de nuestro país promedio: "Argentina tiene mucho, mucho alimento. Tiene variedad. Pasa en muy pocos países del mundo. Y nos empeñamos en comer tres cosas: ensalada de lechuga y tomate, milanesa, bife".

La chef también resaltó una particular "deuda" argentina con el consumo de pescado: "No puede ser que un país que tiene todo un lado de agua le dé la espalda". Y aseguró que muchas personas tienen una idea errada sobre este tipo de alimento: "Muchas veces la gente dice que no come pescado; en el NEA (Noreste Argentino) la gente come pescado".

Finalmente hizo hincapié en ver nuestros mares y ríos como fuentes potenciales para obtener comida: "El mar, que lo tenés ahí, hay que mirarlo como un gran supermercado. Es comida gratis. Porque si vos no tenés plata o poca, y estás cerca del agua, con dos metros de tanza, y con un alambre sacás para comer".

Más información en www.caminosysabores.com.

Fecha: Sábado 6 al martes 9 de julio de 2024

Horarios: 12 a 20 horas.

Lugar: La Rural de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Informe de Pilar Gill Peris.