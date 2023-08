Pandolfi: "Los concursos de vinos son vidrieras para mostrar su potencial"

Apasionada por su profesión, con una basta experiencia y trayectoria como miembro del INV y testigo de los grandes cambios de la vitivinicultura argentina, Cristina Pandolfi es un libro abierto cuando de vinos se trata.

La ingeniera agrónoma presidirá la segunda edición del Concurso Nacional de Vinos, a realizarse el viernes 8 de septiembre en el hotel Park Hyatt de la ciudad de Mendoza.

En diálogo con Cadena 3, Pandolfi destacó la importancia de este tipo de certámenes. “Los concursos de vinos son, entre otras cosas, una manifestación que permite poner en una vidriera a los distintos productos, vinos y bebidas, y mostrar todo el potencial que tiene la vitivinicultura argentina en sus distintas regiones”, opinó.

“Todos sabemos que los distintos terroirs permiten que el vino exprese cualidades de tipicidad diferentes que hacen a cada vino único y singular”, añadió.

Para Pandolfi, el concurso es un medio para que los productores -primero en el trabajo del viñedo y posteriormente en la bodega- puedan mostrar sus productos y ponerlos en evidencia, contando con el serio respaldo de quienes los organizan.

La respuesta de la primera edición fue muy positiva. Desde que se decidió hacerlo hasta el día de su realización, el 29 de julio de 2022, pasó muy poco tiempo. A pesar de ello, se inscribieron más de 260 muestras de todas las provincias vitivinícolas.

“Quedamos muy satisfechos con el resultado. Estuvieron casi todas las grandes bodegas presentes, pero también tuvimos la alegría de tener a los pequeños productores de regiones vitivinícolas nuevas que se fueron incorporando al viñedo nacional, algunos de los cuales alcanzaron, incluso, un reconocimiento. Los que no lo lograron, pudieron solicitar un informe de cómo había estado el desempeño de su vino ante los ojos del jurado”, relató Pandolfi.

“Eso es muy útil, porque no sólo se trata de tener una medalla o no, sino de saber cómo está posicionado tu vino”, destacó.

El boom del Gin

Este año, a diferencia de la primera edición, el Concurso Nacional de Vinos Guarda14 ha incorporado, además de los vinos, las bebidas espirituosas (sean o no de origen vínico).

“Hay una interesante producción de Gin, Vodka, Whisky entre otras. Y pensamos que era muy importante incorporarlas”, argumentó la experta.

Una de las espirituosas que marca tendencia en el país es, sin duda, el Gin. “Como todas, las modas van cambiando. Tuvimos la moda de la cerveza artesanal (hace unos años había un montón de productores de cerveza artesanal, había tracks, la cerveza estaba en las fiestas, etc.)”, recuerda. “Ahora ha bajado un poco la espumita”, bromea.

“Habrá que esperar para ver si con el Gin pasa lo mismo y se trata de una moda”, dijo, aunque reconoció: “Es una bebida que tiene futuro”.

“Hay momentos en el día que son ideales para tomarse un trago, y el Gin -por supuesto- es un componente importante”, opinó.

Y remarcó: “Todo depende de la calidad. He tenido la posibilidad de probar Gins y me he quedado admirada porque hay algunos que han logrado -incluso- captar la tipicidad y la flora autóctona del lugar”.

“Hay que alentar todo ese tipo de producciones y de desarrollos. Todo conlleva a generar fuentes de trabajo, mejorar el nivel de vida de los distintos lugares y también, por supuesto, a generar momentos de placer y disfrute que tanto necesitamos. La calidad de vida comprende también esos buenos momentos que uno puede pasar con amigos y familia”, añadió.

La importancia del anonimato de las muestras

En el Concurso Nacional de Vinos Guarda 14 los vinos y bebidas tienen que pasar innominados y sin ningún indicio que pueda permitir al degustador saber de qué vino se trata.

Para ello, las botellas se envuelven en bolsas de tela negras u azules oscuras. Se les quita cualquier elemento distintivo, como cápsulas o lacres, y se le asigna un número de ingreso. Una escribana pública asigna un código de 5 dígitos a ese número.

La muestra transita todas las instancias del concurso de forma completamente anónima, con ese único código como referencia.

Una vez que cada muestra ha sido evaluada, los puntajes se ordenan de mayor a menor y, nuevamente, es la escribana quien decodifica el número para develar los vinos y sus premios.

Sólo se premia el 30% de las muestras que participan. “Eso asegura que realmente son los mejores”, explicó Pandolfi, para quien el anonimato de las muestras “es fundamental”.

“Es la base de una evaluación objetiva. Todo análisis sensorial -y la degustación en si misma- es tiene una base netamente subjetiva, porque lo que usa el jurado son los sentidos”, detalló.

“Los sentidos se relacionan con las vivencias y la carga internalizada que tenemos. Cada estímulo nos provoca una sensación y esa sensación la contrastamos con un fichero mental muy cargado de subjetividad”, continuó.

“Por eso se ha desarrollado un método de análisis sensorial donde se ha ido tratando de introducir herramientas (las fichas de degustación) de evaluación para que ese análisis sensorial sea lo más objetivo posible, a fines de lograr un juicio -y una evaluación- limpia de subjetividades, y que de alguna manera se pueda reproducir. Por ejemplo, que un mismo vino se presente en distintos concursos y logre un posicionamiento similar porque las herramientas para evaluarlo están mundialmente estandarizadas”, explicó.

Jurado de lujo

La segunda edición del Concurso Nacional de Vinos Guarda14 contará con prestigiosos jurados nacionales e internacionales.

Los profesionales -enólogos, sommeliers, ingenieros agrónomos y periodistas especializados- se encargarán de catar a ciegas cientos de etiquetas para garantizar el rigor en el proceso de evaluación.

“Hemos buscado una pluralidad, pero con idoneidad. Para ello, hemos hecho una rigurosa selección que permita garantizar la rigurosidad, objetividad, seriedad y transparencia que exigen las normas internacionales”, aseveró Pandolfi.

Las comisiones de evaluación están conformadas por entre 3 y 7 integrantes. Según las normas establecidas, tiene que estar garantizada la mayor pluralidad posible en cuanto a regiones, género y especialidad, entre otras.

Inscripciones

Las bodegas y productores de todo el país pueden inscribirse para enviar sus muestras y participar hasta el 15 de agosto.

Informe de Yeny Ortega Benavides.