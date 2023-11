El método de asado japonés que le ganó al argentino en un ranking mundial

La prestigiosa guía de comida TasteAtlas publicó el ranking de los 10 métodos parrilleros mejor valorados del mundo. La sorpresa es que el podio está liderado por un método japonés, que desplazó a una argentina dejando al país del asado en un segundo lugar.

Los rankings de comida de TasteAtlas se basan en las valoraciones de su audiencia, con una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales e ignoran las valoraciones bot, nacionalistas o patrióticas locales.

Así, la lista de "Las 10 barbacoas mejor valoradas del mundo” hasta el 30 de octubre de 2023, registró 3.032 valoraciones de las cuales 2.203 fueron reconocidas por el sistema como legítimas.

La lista quedó de la siguiente manera:

10. Barbacoa al estilo del centro de Texas (Texas, Estados Unidos).

La barbacoa al estilo del centro de Texas se originó en los mercados de carne checos y alemanes a finales del siglo XIX. Este estilo de asar se asocia típicamente con la cocción a fuego lento, generalmente sobre fuego de roble.

La carne se sazona con sal, pimienta y un poco de cayena o ajo en polvo. Luego se cocina en ahumadores, mientras el calor y el humo del fuego atraviesan la carne agregando un irresistible sabor ahumado a la carne.

09. Barbacoa (México).

Barbacoa es una técnica antigua de cocinar carne en hornos subterráneos. Existen numerosas variedades regionales que generalmente difieren en el tipo de carne o corte, pero las opciones más comunes incluyen el cordero, la cabra o el carnero. Las cabezas de animales se consideran tradicionalmente como la especialidad favorita de la barbacoa.

La barbacoa mexicana implica cavar un hoyo en el suelo, revestir el fondo y los lados con piedras, y agregar una capa de leña encendida que luego se cubre con hojas de agave.

La carne se coloca sobre las hojas, se tapa y sella el agujero. Se enciende una llama adicional en la parte superior -para mantener alejados a los animales- y la carne se deja cocinar durante toda la noche.

A lo largo de la historia, la palabra barbacoa se ha asociado con numerosos significados.

08. Braai (Sudáfrica).

Braai es un término sudafricano para barbacoa y puede ser tanto un sustantivo como un verbo: se puede hacer braai con una salchicha o un bife, pero también se puede preparar un braai con amigos.

No hay braai real sin fuego, y no se considera braai si la carne se cocina en una parrilla de gas.

La selección de carnes suele incluir filetes, salchichas boerewors, kebabs, sosaties, chuletas de cerdo, pollo o cordero marinadas, mientras que el pescado y los cangrejos de río son más populares en las regiones costeras.

Una vez cocida, la carne se acompaña tradicionalmente con pap o krummelpap, ensaladas y verduras.

07. Parrilla (Argentina).

Parrilla es una palabra argentina con dos significados: puede usarse para describir un típico restaurante de carnes, o puede denotar un elemento de metal que se usa para prepararla.

La parrilla metálica forma parte de los tradicionales asados. Viene en muchas formas y tamaños, pero normalmente consta de una parrilla principal con una cámara de combustión (llamada brasero) en el lateral.

En la cámara de combustión se carga la leña o carbón y -una vez que las brasas caen al fondo-, se ubican debajo de la parrilla principal, que suele estar inclinada en un leve declive para que el exceso de jugos o grasa pueda gotear hacia abajo y evitar llamaradas.

06. Churrasco (Brasil).

El churrasco es un método de asado brasileño en el que jugosos trozos, rodajas, bifes y chuletas de carne de res, ternera, cordero, cerdo y pollo se colocan en grandes brochetas y se disponen en la parrilla sobre fuego de leña.

Todo comenzó a principios del siglo XIX, cuando los gauchos (inmigrantes europeos que se asentaron en la zona de Rio Grade do Sul) se reunían, encendían un fuego, hincaban grandes porciones de carne en brochetas y la asaban lentamente.

En los restaurantes, conocidos como churrasquerías , las brochetas desfilan de manera llamativa. Los camareros circulan entre las mesas con el fin de mostrar la suculenta carne a los hambrientos comensales.

Una vez que los clientes han elegido su tipo de carne preferido, se corta en rodajas en las brochetas y se sirve en los platos.

05. Gui (Corea del Sur).

Gui es un nombre que se refiere a todos los platos a la parrilla que se encuentran en la cocina coreana. Asar a la parrilla es uno de los componentes y métodos de cocina clave en Corea y, a diferencia de los estilos occidentales tradicionales, emplea un conjunto de reglas y costumbres que deben seguirse.

Tradicionalmente, cada mesa en un auténtico restaurante coreano tiene un agujero en el medio donde se coloca una parrilla sobre carbón o gas.

Inicialmente, todos los ingredientes llegan a la mesa crudos y cortados en rodajas. Luego, los clientes preparan y cocinan el plato según sus preferencias personales.

La carne de res, el pollo y el cerdo son tres de las variedades de carne más famosas que se utilizan para asar. La carne se puede marinar, como los famosos bulgogi y galbi , o consumir sin condimentar, como la panceta de cerdo en rodajas conocida popularmente como samgyeopsal .

04. Pinchito (Rusia).

Shashlik es el nombre de un método tradicional de Asia central y occidental que consiste en asar trozos de carne marinados, ensartados y asados, (cordero, ternera o cerdo), según las preferencias regionales y religiosas.

El cordero, la ternera o el cerdo se suelen combinar con trozos de verduras como pimientos, cebollas, champiñones o tomates.

Por lo general, la carne se marina durante la noche en vinagre, hierbas, especias y vino seco. En Rusia, la preparación está tradicionalmente reservada a los hombres, quienes están a cargo de todo el proceso, mientras que las mujeres suelen estar ocupadas cortando verduras y poniendo la mesa.

03. Kushiyaki (Japón).

Kushiyaki es una técnica japonesa que incluye diversas carnes, mariscos, verduras y tofu ensartados y asados a la parrilla.

Los ingredientes se ponen en palitos de bambú y normalmente se sazonan con sal (shio) o una versión reducida y endulzada de salsa de soja conocida como tara.

El kushiyaki siempre debe prepararse recién al momento y servirse inmediatamente después de asarlo. Los acompañamientos típicos suelen incluir edamame, ensaladas o verduras encurtidas.

El tipo de kushiyaki más antiguo y común es el yakitori, que se prepara con varios cortes de pollo y también puede incluir achuras como corazones o riñones de pollo.

02. Asado (Argentina).

Considerado un epítome de la gastronomía y la cultura argentina, el asado es mucho más que una simple comida.

En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y otros países de América del Sur, es un evento tanto culinario como social al que asisten amigos y familiares para compartir la alegría de cocinar al aire libre.

El asado tradicionalmente presenta una amplia selección de carnes a la parrilla, principalmente de res, por la que Argentina es más conocida.

La carne se cocina en una parrilla especial construida con ladrillos llamada asador, y el fuego se puede hacer con carbón o leña, siendo esta última más típica del campo.

01. Yakiniku (Japón).

Yakiniku es un término que denota una técnica japonesa de cocinar trozos pequeños de carne y verduras en una parrilla de mesa. También puede referirse a una serie de platos cocinados con la misma técnica.

El yakiniku tiene orígenes coreanos y se inspiró en los famosos platos galbi y bulgogi, aunque la carne del yakiniku no suele marinarse antes de asarse.

Los consumidores llevan a la mesa la carne y las verduras crudas, cortadas en rodajas finas, y las asan a la parrilla.

La carne más popular para el yakiniku incluye carne res, cerdo, pollo y una variedad de mariscos. Por lo general, se sirven numerosas salsas y aderezos que van desde soja y salsa de miso, hasta salsa de aceite de ajo.

"Los rankings TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre la alimentación. Su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por platos que no has probado.", aclararon desde la guía.

Informe de Yeny Ortega Benavides.