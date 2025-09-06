En vivo

Una mañana para todos

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota ante Australia en el Rugby Championship

En el otro partido de la fecha, Nueva Zelanda venció a Sudáfrica y se acomoda en la primera posición.

06/09/2025 | 08:18Redacción Cadena 3

FOTO: Los Pumas perdieron por un try en la última jugada del partido.

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota por 28-24 ante Australia, en la tercera fecha del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro mejores selecciones del Hemisferio Sur.

El combinado nacional, dirigido por Felipe Contepomi, había tenido un gran comienzo: se fue al entretiempo con ventaja de 21-7 gracias a la gran actuación de Mateo Carreras, que aportó puntos con varios penales e incluso un try.

Parecía que Los Pumas, que venían de un histórico triunfo ante Nueva Zelanda en el José Amalfitani, iban a conseguir una victoria que los mantuviera cerca de la cima del certamen.

Sin embargo, Australia mostró un segundo tiempo impecable y, tras una amonestación a Mateo Carreras, logró la igualdad convirtiendo dos tries.

Cuando restaban apenas tres minutos, Los Pumas volvieron a ponerse en ventaja con un penal de Juan Cruz Mallía, pero los Wallabies se impusieron en el último suspiro con un try de Angus Bell, que definió el 28-24 final.

Con este resultado, Australia llegó a los nueve puntos en el Rugby Championship y se ubica apenas por detrás de Nueva Zelanda, que suma 10. Los Pumas están terceros, igualados con Sudáfrica en cinco unidades y con la misma diferencia de puntos.

Los Pumas tendrán revancha el próximo sábado a la 1 de la madrugada, cuando visiten nuevamente a Australia en el Sydney Football Stadium.

Nueva Zelanda le ganó a Sudáfrica y se mantiene en la primera posición.

En el otro partido de la fecha, los All Blacks superaron a Sudáfrica por 24-17 y sumaron un triunfo clave: siempre llevaron la ventaja frente a los actuales campeones del mundo y alcanzaron los 10 puntos que los colocan como líderes.

Sudáfrica, lejos del dominio que mostró la temporada pasada, muestra mayor vulnerabilidad y ya no tiene margen de error si quiere defender el título.

All Blacks y Springboks se volverán a enfrentar el próximo sábado a las 4 de la madrugada.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Los Pumas perdieron 28-24 ante Australia en la tercera fecha del Rugby Championship.

¿Quiénes fueron los jugadores destacados? Mateo Carreras destacó por su gran actuación, contribuyendo con varios puntos y un try.

¿Cuándo jugarán nuevamente Los Pumas? Tendrán revancha el próximo sábado a la 1 de la madrugada en Australia.

¿Cómo quedó la tabla del Rugby Championship? Australia suma 9 puntos, Nueva Zelanda lidera con 10 y Los Pumas están terceros con 5.

¿Qué otro partido se destacó en la fecha? Nueva Zelanda ganó 24-17 a Sudáfrica y se mantiene en la primera posición del torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

