Los Pumas recibirán por última vez a los All Blacks en el Rugby Championship

FOTO: Los Pumas van por un histórico triunfo ante los All Blacks.

Los Pumas se enfrentarán este sábado con los All Blacks de Nueva Zelanda, en el que será el último enfrentamiento entre ambos equipos en suelo argentino en el Rugby Championship.

Esto se debe a que la actual es la última edición de la competencia que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica).

Si bien Los Pumas pudieron ganarle en tres ocasiones a los All Blacks, todos estos triunfos fueron en tierra neozelandesas. El primero fue en 2020, el segundo en 2022 y el último en 2024.

Pero en suelo argentino siempre fue otro el cantar, ya que los All Blacks ganaron todos los partidos. En muchos de ellos Los Pumas pudieron mantenerse cerca en el marcador e incluso soñar con la victoria, pero por alguna u otra razón terminaban sucumbiendo ante el poderío de la mayor potencia del rugby mundial junto a Nueva Zelanda.

En la actual edición del Rugby Championship, Los Pumas comenzaron su camino con una dura derrota por 41-24 ante los All Blacks, en un encuentro donde sufrieron mucho los errores del primer tiempo.

Sin embargo, este sábado en el Estadio José Amalfitani los dirigidos por Felipe Contepomi tendrán su última oportunidad para sacarse la gran espina y ganarles por primera vez en su historia como locales a los All Blacks.