En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Riestra

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Los Pumas dejaron el alma, pero cayeron ante los All Blacks en un Kempes repleto

El conjunto nacional cayó por 41-24 ante una de las potencias mundiales, pero con un gran apoyo del público. Transmitió Cadena 3 con Hernán Funes y Carlos Andrés “El Bocha” Houriet.

16/08/2025 | 20:05Redacción Cadena 3

FOTO: Los Pumas ante All Blacks en un Kempes repleto. (Fotos: UAR)

FOTO: Los Pumas ante All Blacks en un Kempes repleto. (Fotos: UAR)

FOTO: El Kempes luce repleto en el duelo entre Los Pumas y All Blacks.

FOTO: Los Pumas ante All Blacks en un Kempes repleto. (Fotos: UAR)

FOTO: Los Pumas ante All Blacks en un Kempes repleto. (Fotos: UAR)

FOTO: El Kempes luce repleto para el encuentro de Los Pumas y All Blacks.

FOTO: Los Pumas juegan con los All Blacks en Córdoba: seguí la cobertura en Cadena 3

FOTO: El Kempes luce repleto para el encuentro de Los Pumas y All Blacks.

FOTO: Los Pumas enfrentan a los All Blacks en Córdoba por primera vez (Foto: Olé).

En un estadio Mario Alberto Kempes colmado por más de 45 mil personas, Los Pumas no pudieron con la jerarquía de Nueva Zelanda y cayeron 41-24 en el inicio del Rugby Championship

El público argentino, que tiñó de celeste y blanco las tribunas, alentó sin cesar a un equipo que mostró carácter y momentos de gran juego, pero que terminó pagando caro los errores y la contundencia de los All Blacks.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cadena 3, junto a La Cadena del Gol, preparó una cobertura especial para que los fanáticos no se perdieran ningún detalle; con transmisión en vivo y la conducción y comentarios de Hernán Funes y Carlos Andrés “El Bocha” Houriet

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi sufrió especialmente en el primer tiempo, donde los neozelandeses aprovecharon penales evitables y falencias en el line-out para marcar diferencias. La potencia de sus forwards y la precisión en ataque les permitieron irse al descanso con una ventaja tranquilizadora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, el arranque del complemento mostró la mejor cara de Los Pumas: un parcial de 14-0, con dos tries que encendieron la ilusión de una remontada histórica en suelo argentino. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante varios minutos, el equipo nacional jugó de igual a igual ante una de las potencias mundiales, con intensidad y decisión. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero cuando el partido parecía abrirse, los All Blacks respondieron con su clásica solidez. Con el dominio físico en las formaciones y una efectividad implacable, recuperaron el control y sellaron la victoria por 41-24, dejando sin chances a la reacción albiceleste.

Más allá del resultado, la hinchada reconoció el esfuerzo del seleccionado argentino, que fue despedido con una ovación en Córdoba. El desafío para Los Pumas será ahora capitalizar lo positivo del encuentro, corregir los errores de disciplina y pelota parada, y mantener el nivel de exigencia en un torneo donde cada detalle se paga caro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho