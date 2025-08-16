Los Pumas dejaron el alma, pero cayeron ante los All Blacks en un Kempes repleto

FOTO: Los Pumas enfrentan a los All Blacks en Córdoba por primera vez (Foto: Olé).

FOTO: Los Pumas juegan con los All Blacks en Córdoba: seguí la cobertura en Cadena 3

En un estadio Mario Alberto Kempes colmado por más de 45 mil personas, Los Pumas no pudieron con la jerarquía de Nueva Zelanda y cayeron 41-24 en el inicio del Rugby Championship.

El público argentino, que tiñó de celeste y blanco las tribunas, alentó sin cesar a un equipo que mostró carácter y momentos de gran juego, pero que terminó pagando caro los errores y la contundencia de los All Blacks.

¡¡IMPRESIONANTE EL HAKA DE LOS ALL BLACKS EN LA PREVIA DEL DUELO VS. LOS PUMAS EN CÓRDOBA POR EL RUGBY CHAMPIONSHIP!!



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/K4EH0YJTIA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Cadena 3, junto a La Cadena del Gol, preparó una cobertura especial para que los fanáticos no se perdieran ningún detalle; con transmisión en vivo y la conducción y comentarios de Hernán Funes y Carlos Andrés “El Bocha” Houriet.

?????? ¡EMOCIÓN TOTAL EN CÓRDOBA!



Así sonó el himno argentino en el Estadio Mario Kempes.



? Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. #PUMASxESPN pic.twitter.com/5p51WUTzOK — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 16, 2025

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi sufrió especialmente en el primer tiempo, donde los neozelandeses aprovecharon penales evitables y falencias en el line-out para marcar diferencias. La potencia de sus forwards y la precisión en ataque les permitieron irse al descanso con una ventaja tranquilizadora.

TRY DE ISGRO, CONVERSIÓN DE ALBORNOZ Y LOS PUMAS SE PONEN 7-10 ANTE LOS ALL BLACKS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP.



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Npqvtr1fW6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Sin embargo, el arranque del complemento mostró la mejor cara de Los Pumas: un parcial de 14-0, con dos tries que encendieron la ilusión de una remontada histórica en suelo argentino.

¡¡QUE LOCO QUE ESTÁ EL CEPILLO!! INOLVIDABLE TRY DE ALBORNOZ PARA EL 15-31 DE LOS PUMAS ANTE LOS ALL BLACKS.



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AYpwMCAEWs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Durante varios minutos, el equipo nacional jugó de igual a igual ante una de las potencias mundiales, con intensidad y decisión.

¡TRY DE OVIEDO, CONVERSIÓN DE ALBORNOZ Y LOS PUMAS SE PONEN 24-31 ANTE LOS ALL BLACKS! ¡HAY PARTIDO!



?? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y9w7sS0rH2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Pero cuando el partido parecía abrirse, los All Blacks respondieron con su clásica solidez. Con el dominio físico en las formaciones y una efectividad implacable, recuperaron el control y sellaron la victoria por 41-24, dejando sin chances a la reacción albiceleste.

Más allá del resultado, la hinchada reconoció el esfuerzo del seleccionado argentino, que fue despedido con una ovación en Córdoba. El desafío para Los Pumas será ahora capitalizar lo positivo del encuentro, corregir los errores de disciplina y pelota parada, y mantener el nivel de exigencia en un torneo donde cada detalle se paga caro.

