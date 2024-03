Taxistas: "Si seguimos en esta situación no vamos a dar servicio nocturno"

Horacio Yanotti, titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, confirmó que si no ven respuestas de efectivos policiales en las calles, seguirán sin brindar servicio de 22 a 6.

“Si seguimos en esta situación el servicio nocturno no lo vamos a dar, de 22 a 6. En nuestra actividad, si no trabajas al otro día no comés. Entiendo el deseo de los compañeros de trabajar, pero está el temor latente por lo que paso la semana pasada. No tenemos seguridad”, dijo Yanotti al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

La ciudad de Rosario no tuvo servicio nocturno de taxis por segunda noche consecutiva este lunes. La medida de fuerza fue adoptada luego de los crímenes de los choferes Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daiola y el playero Bruno Bussanich.

Al temor existente en los taxistas se suma la medida de fuerza adoptada por los estacioneros, quienes también restringieron el servicio durante las últimas noche.

En tanto, tres personas fueron detenidas en las últimas horas, en el marco de 10 allanamientos realizados en Rosario y Granadero Baigorria por los cuatro crímenes ocurridos en la última semana.

Los operativos se dieron por orden de la Fiscalía de Homicidios Dolosos y tuvieron también el secuestro de vehículos, municiones, celulares y cargadores. Las capturas se suman a otras 20 producidas durante el fin de semana.