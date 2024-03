Cintia, viuda del segundo taxista asesinado: "Lo entregaron"

Cintia, viuda del segundo taxista asesinado en Rosario, habló en el cortejo fúnebre y dijo que le había pedido a su marido que no tomara el viaje que resultó fatal. Además, culpó al radiotaxi por marcar un viaje que estaba en zona roja.

“Él era una persona excelente, lo querían mucho. Ese día había tenido una actividad y me pasó a buscar. Levantamos a unos pasajeros. Paramos a comer en un carrito, el todo el tiempo me decía que me amaba. Fuimos a buscar a mi nena. Nos tiró la aplicación de la radio un viaje, le dije que no vaya, es un viaje que no tendría que haber salido porque en la aplicación figuraba como zona roja. Le dije que no vaya, tenía el presentimiento de que iba a pasar lo del día anterior”, contó Cintia en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Muchos dijeron que no se respetó el duelo anterior, pero no fue así. Hay agitadores también. Utilizaron políticamente la situación para armar disturbios en el Concejo. En la aplicación debe estar quien pidió la aplicación, a él lo entregaron. Tendrán que explicar cómo salió de esa zona un pedido en la aplicación de la radio”, denunció.

Y se quejó: “Qué decirles, lo quería todo el mundo, no paraban de llegar mensajes ayer. Traté de que se respetara su despido. No es justo lo que le pasó. Reclamamos seguridad. Utilizaron las muertes de los taxistas para ensuciar a nuestro gobernador que es excelente y tiene un grupo de calidad humana. Eso quiero que quede claro. Estoy cansada de que maten gente para que haya prensa”.