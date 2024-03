Experto, sobre la 'foto Bukele' y el ataque narco: "El Salvador no es Rosario"

La última semana en Rosario estuvo marcada por un constante ataque narco que tiene en vilo a todos los ciudadanos. Dos taxistas fueron asesinados en 24 horas y un día después balearon en la cabeza a un colectivero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Jorge Vidal, especialista en Seguridad, habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y manifestó: “El gobierno tiene que tener el control territorial que perdió hace muchos años. Era más que necesario ir contra los presos”.

En ese sentido, cuestionó la metodología de comparación con el método empleado por Nayib Bukele, presidente de El Salvador. “El Salvador no es Rosario. Ellos tienen un 'estado de excepción' que aquí no hay. Tiene que haber decisión política y soportar lo que viene después”, indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es una cuestión de ver quién tiene más fuerza. Cuando ellos mostraron a todas las maras…primero los juntaron a todos. Los mostraron y empezaron a recibir amenazas. Dijeron que les iban a sacar los colchones, luego sacaron las proteínas de las comidas, y cuando volvieron a amenazar, sacaron más cosas”, sostuvo.

Vida, además, agregó: “Ahora en Rosario se volvieron a mostrar las fotos. ¿Y qué más hará el gobierno? Antes de hacer la foto debieron pensar en qué respuesta iban a darle a estos individuos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Siguen dominando el territorio. Yo hubiera replicado lo que hicimos hace 12 años en Medellín, Colombia –recomendó-. Tomamos sector por sector, luchamos en ese lugar, capturamos a todos los narcos posibles. Los que se fueron del lugar, solo sabían vivir de ser narco, entonces llegaron a lugares donde ya alguien era narco”.

“Si no tenés ciertas cosas resueltas, no sé si es conveniente tirar 1500 efectivos en la ciudad. En Rosario hay ventanas abiertas para el narcotráfico, abiertas por la policía, la justicia. Bullrich y sus equipos sabrán cómo llevar una estrategia adelante. Pero la lucha debe ser en la frontera, no en la puerta de las casas de los vecinos. La Policía de Santa Fe no está capacitada. Serán años, aun con un ‘estado de excepción’. No se pueden dar el lujo de tener una policía que no se baja del podio de la corrupción”, sentenció.