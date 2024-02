La viuda de Trasante aseguró el crimen del pastor "fue un mensaje mafioso"

La Justicia provincial determinó que Julio Rodríguez Granthon, Alejo Leiva, Facundo Sebastián López y Brian Nahuel Álvarez fueron coautores del delito de homicidio calificado de Eduardo Trasante, ocurrido el 14 de julio de 2020 en su vivienda de San Nicolás al 3600. Aún falta determinar quiénes fueron los ideólogos del hecho, así como quiénes lo materializaron.

Sin embargo, al término de la lectura de la sentencia de los jueces Ismael Manfrin, Paola Aguirre y Pablo Pinto, Carolina Leones, viuda de Trasante, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario: “Estoy más que agradecida a Dios y a la Justicia. Todo lo que dijimos con la querella se confirmó. Estaba muy organizado. Esto no fue un ajuste de cuentas, estaba preparado. Ahora, solamente, un poco de paz”.

“Se hizo justicia por Eduardo. Los que participaron en este hecho nos mataron a todos. Destruyeron nuestra familia. Todavía faltan cosas, pero se va armando más este rompecabezas”, añadió Leones. Y expresó: “Sabemos, y fue confirmado por la Fiscalía, que fue un mensaje mafioso, de poder. Fue el mensajero para algo”.

Visiblemente emocionada, la mujer remarcó que la sentencia “trae paz”. Al mismo tiempo que subrayó que “comprobamos que Trasante no le debía nada a nadie, que no se buscó su muerte”. “Solo el ser un referente contra la violencia y el narcotráfico, lo llevó a que lo eligieran para esto”, dijo.

No obstante, Leones apuntó que “falta saber quién lo hizo”, pero “estamos más cerca”. “Nunca vamos a regresar a una vida normal después de ser testigos de un hecho tan violento, las acusaciones, lo que tuvimos que vivir como familia. Lamento no poder seguir en la ciudad que amamos, me tuve que ir porque esto era muy grave”, concluyó.