Ricardo Spadaro, excomandante General de Gendarmería, abogado y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), analizó el desembarco de fuerzas federales en Rosario.

“Ahora, Rosario necesita menos cháchara y más acción profesional. Y ello es de la institución de seguridad. Los soldados no están preparados para esto. Ninguno considera que sea una misión menor, pero no están amparados. Solo lo pueden hacer mediando un estado de sitio. Si soy un comandante en Rosario no tengo que preguntar al gobernador, eso rompió la impronta universal. El policía debe regirse por la ley”, expresó Spadaro en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“En una crisis grave, el Estado va a emplear todos sus recursos. El problema es cuando se los aplica cuando no están capacitados para cumplir un rol para el que no están formados. Ese sería un problema en Rosario”, indicó, y sumó: “Uno puede ver el problema histórico de Rosario, con la Ley Obeid, los problemas de fondo con la PSF, y luego, agrupar elementos de FF y que ellas actúen con reportes a sus superiores naturales y no un comando unificado, sin subordinar todo a un comandante con un plan determinado, como se está por hacer ahora”.

Por otro lado, comentó: “El plan no es un plan ciego, sino guiado por la inteligencia. El 2015 creamos un Centro y hoy Santa Fe no tiene inteligencia criminal. El Gobierno puede aplicar esos mandos y en base a eso comenzar las búsquedas. En primera medida sobre el sicariato. Se tienen que detectar dónde están los grandes recursos para el tráfico de drogas”.

Spadaro, además, detalló que de los 22.000 hombres que tiene la provincia, solo 1.000 deben estar listos para organizar o planificar. “Eso se perdió porque el instituto que tiene Santa Fe forma técnicos, no humanistas. Ahora hay un problema y se debe resolver como se pueda”, señaló, y sostuvo: “La autoridad política no se tiene que meter en los temas técnicos operacionales. No se le debe consultar, se debe cumplir la ley. Esa dilación ha hecho que haya fuerzas sin iniciativa”.

En materia legal, propuso: “Hay que reformular la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, inspirado en la Constitución y no bajo los términos de 40 años atrás. No es más la Argentina del proceso. No puede ser esa la sombra para no ver por dónde va el mundo”.