Juan Fuentes presenta ''Mil noches'' en Córdoba, un espectáculo imperdible

El viernes 18 de abril, Juan Fuentes presentará su último disco, titulado "Mil noches", en Quality Espacio, Córdoba. Con solo tres años de carrera como solista, Fuentes se convirtió en una de las voces más destacadas del género, siendo reconocido como artista consagración en Cosquín 2023 y Jesús María 2024.

Su segundo álbum, producido por Marcelo Predagino, no solo destaca su potente voz, sino también su habilidad como compositor y guitarrista. Uno de los temas más esperados del disco es "Como un tren", en colaboración con León Gieco. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek.

En diálogo con Rony Vargas, en los estudios de Cadena 3, Fuentes compartió su entusiasmo por la presentación. “Hacía mucho que veníamos amagando, que tenía ganas de venir a contarles sobre este disco, sobre las canciones, sobre lo que pasó este hermoso verano”, expresó. El espectáculo, que se encuentra en fase de finalización, tendrá una duración aproximada de dos horas y ofrecerá un repertorio que incluye canciones que no suelen ser parte de sus presentaciones en festivales. “En el teatro voy a cantar todo lo que no puedo cantar en el festival”, explicó Fuentes, resaltando que el formato teatral le permite una conexión más profunda con el público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Quality Espacio será el escenario donde Fuentes mostrará su arte. Recordó sus inicios en Salta y su trayectoria de 16 años con Los Huayra. “La primera vez que te vimos, Rony, habíamos escuchado que nos nombraste después de haber cantado por primera vez en Jesús María”, recordó. La separación del grupo, según Fuentes, fue un proceso natural.

“La separación del grupo fue como todas las separaciones: tiene una parte que sirve y otra que no. A mí me gusta contar la buena parte”, comentó, refiriéndose a su deseo de continuar su carrera como solista desde 2010. “Yo cambié porque me veía en otro lugar”, añadió, enfatizando que los cambios son a menudo malinterpretados, pero necesarios para el crecimiento personal y profesional.

En cuanto a su vida personal, Fuentes compartió que disfruta de los momentos cotidianos. “Yo llego a mi casa y corto el pasto, cambio pañales, llevo a los chicos al jardín”, dijo, reflejando una vida familiar activa. “La riqueza va por ese lado”, afirmó, aludiendo a la simplicidad de su día a día. También recordó su experiencia grabando con Euge Quevedo, destacando lo bien que funcionaron juntos en el estudio. “Quedó espectacular”, dijo sobre su interpretación de "Feliz Navidad".

Juan Fuentes se mostró optimista sobre su futuro y los proyectos que tiene en mente. “Estoy contento, feliz, pasando por un hermoso momento”, expresó. Al finalizar la entrevista, reiteró la invitación a su presentación del 18 de abril, asegurando que será un show inolvidable. “Voy a cantar muchas canciones, del disco algunas, pero también quiero cantar clásicos”, concluyó, anticipando una noche llena de música y emociones para su público.

Entrevista de "Rony en Vivo"