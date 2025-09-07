Javier Milei participará de un evento organizado por la ultraderecha en Madrid

El presidente argentino, Javier Milei, participará en "Europa Viva 25", un evento organizado por el partido de ultraderecha español Vox. Este encuentro se llevará a cabo en el Palacio de Vista Alegre en Madrid el próximo fin de semana.

Será la quinta visita programada a España de Milei desde que asumió la presidencia de Argentina. Sin embargo, el presidente no mantendrá encuentros institucionales ni con el rey Felipe VI ni con miembros del gobierno español.

El evento reunirá a varios líderes políticos de todo el mundo en un marco de discusión sobre temas de actualidad global, aunque se mantiene la expectativa sobre la agenda de Milei durante su estancia en España.

Informe de "Chema" Forte, periodista de Cadena 3 en España