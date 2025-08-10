"El Toro" Quevedo, sobre su postulación a los Grammy: "Lloré como un chico"

Jorge "el Toro" Quevedo, referente indiscutido del cuarteto de Córdoba, fue postulado para la nominación de los premios Grammy Latinos, en la categoría "mejor canción", por el clásico tema "Eres la mejor".

En su visita a "Rony en vivo", el artista confesó que "lloró como un chico" al enterarse de la nominación, y consideró: "Es muy importante para mi carrera y mi vida".

Por primera vez, una organización de emprendedores, músicos y productores realizó la postulación directamente desde Córdoba, de 9 artistas, para distintas categorías, con la idea de darles visibilidad desde el interior del país. El 17 de septiembre se conocerán las nominaciones, y "El Toro" espera poder ser parte del gran evento de la música.

Su carrera

Jorge Cándido Quevedo nació el 16 de septiembre de 1956 en la ciudad de Río Cuarto. Siempre tuvo una gran vocación por la música que lo marcó desde pequeño cuando, con solo 3 años y al lado de su papá, pasaba largas horas escuchando tango por la radio. Influenciado por su padre, don Pío Cándido, trabajador ferroviario, y estimulado por su madre Norma, encontró en el tango su primera inspiración. Su debut fue a los 19 años, en el auditorio de la Biblioteca Mariano Moreno de Río Cuarto.

Aunque su camino académico se vio truncado por las urgencias laborales, nunca dejó de perseguir su sueño. Tuvo varios trabajos, en una bulonería, como sereno del ferrocarril también, luego como bancario, pero siempre con la música resonando en su corazón.

A comienzos de los años 80 le llegó su primera oportunidad cuando fue convocado para integrar el grupo “Los Laras”. En esta orquesta fue locutor y más tarde se convirtió en la voz principal.

Su gran momento llegó en 1987, cuando un amigo le comentó que Fernando Bladys estaba por dejar Chébere, y ahí fue, convencido de que ese era su lugar.

Después de una prueba a capela frente al Negro Videla y al Pato Lugones, se convirtió en el referente del grupo, consagrando éxitos como "Septiembre" y "Soldado del amor".

"Pasar por Chébere, para cualquier cantante, es muy importante", destacó.

Después de una década de éxitos con Chébere, decidió embarcarse en una carrera en solitario en 1996. Desde entonces, ha lanzado más de 40 álbumes, cada uno reflejando su pasión. Ha compartido escenario con renombrados artistas internacionales, como Marco Antonio Solís, Julio Iglesias y Chayanne, demostrando la versatilidad de su talento.

A lo largo de la carrera, Jorge ha enfrentado desafíos personales y profesionales, incluida una batalla contra el COVID-19 en 2021 que lo dejó al borde de la muerte.

En 2022, estrenó títulos como Miéntete, Vivir sin ti, Nuestro secreto y Amor secreto.

Entrevista de "Rony en vivo"