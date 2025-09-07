En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Gimnasia (M) vs. Gimnasia (J)

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Rony en Vivo Notas

El Dúo Coplanacu celebra 40 años con la Peña de los Coplas en Córdoba

El regreso de la emblemática Peña de los Coplas se celebra el 12 de septiembre en el Comedor Universitario de Córdoba. Artistas invitados y una noche de música folclórica prometen una experiencia inolvidable.

07/09/2025 | 13:59Redacción Cadena 3

FOTO: El Dúo Coplanacu celebra 40 años con la Peña de los Coplas en Córdoba

  1.

    Audio. El Dúo Coplanacu celebra 40 años con la Peña de los Coplas en Córdoba

    Rony en Vivo

    Episodios

El Dúo Coplanacu, conformado por Julio Paz y Roberto Cantos, celebra 40 años de trayectoria con el regreso de su emblemática Peña de los Coplas en el Comedor Universitario de Córdoba. El evento se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre y promete ser una noche de música, reencuentros y celebraciones populares.

Julio Paz destaca la importancia de este regreso: "El comedor universitario es un ícono en la República Argentina, donde tantos jóvenes hacen una comidita por día para poder estudiar". A lo largo de los años, el dúo ha mantenido un vínculo especial con este espacio, donde han compartido su música en numerosas ocasiones.

Durante la celebración, se contará con la participación de reconocidos artistas como los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Los Duarte y Los Esquejes, quienes acompañarán a Coplanacu en esta noche tan significativa. "La Peña es fundamentalmente un espacio de encuentro, un sitio donde reconocerse y reconocer al otro", afirma uno de los integrantes.

El evento se presentará como una oportunidad para disfrutar de la música folclórica en un ambiente de camaradería. "Hemos recorrido el mundo, pero esos momentos pequeños, como tocar para 20 o 25 personas en un fogón, quedan grabados en el corazón", reflexiona Roberto Cantos sobre su experiencia musical.

Las entradas para este evento son limitadas y se pueden adquirir con descuento. "La noche se anticipa con muchas emociones y música diversa", concluyen los artistas, invitando a todos a ser parte de esta celebración que marca un hito en su carrera y en la cultura folclórica de Argentina.

Entrevista de Rony en Vivo.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho