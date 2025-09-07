FOTO: El Dúo Coplanacu celebra 40 años con la Peña de los Coplas en Córdoba

El Dúo Coplanacu, conformado por Julio Paz y Roberto Cantos, celebra 40 años de trayectoria con el regreso de su emblemática Peña de los Coplas en el Comedor Universitario de Córdoba. El evento se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre y promete ser una noche de música, reencuentros y celebraciones populares.

Julio Paz destaca la importancia de este regreso: "El comedor universitario es un ícono en la República Argentina, donde tantos jóvenes hacen una comidita por día para poder estudiar". A lo largo de los años, el dúo ha mantenido un vínculo especial con este espacio, donde han compartido su música en numerosas ocasiones.

Durante la celebración, se contará con la participación de reconocidos artistas como los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Los Duarte y Los Esquejes, quienes acompañarán a Coplanacu en esta noche tan significativa. "La Peña es fundamentalmente un espacio de encuentro, un sitio donde reconocerse y reconocer al otro", afirma uno de los integrantes.

El evento se presentará como una oportunidad para disfrutar de la música folclórica en un ambiente de camaradería. "Hemos recorrido el mundo, pero esos momentos pequeños, como tocar para 20 o 25 personas en un fogón, quedan grabados en el corazón", reflexiona Roberto Cantos sobre su experiencia musical.

Las entradas para este evento son limitadas y se pueden adquirir con descuento. "La noche se anticipa con muchas emociones y música diversa", concluyen los artistas, invitando a todos a ser parte de esta celebración que marca un hito en su carrera y en la cultura folclórica de Argentina.

Entrevista de Rony en Vivo.