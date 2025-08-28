Unión o River: uno de los dos pasará a cuartos de final donde lo espera Racing
El encuentro se juega desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
Unión y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.
El encuentro se juega desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Transmite Cadena 3 a través de todas sus plataformas.
El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la sufrida clasificación en la Copa Libertadores y de perder dos puntos sobre la hora con Lanús. Espera Racing en cuartos de final.
Probables formaciones
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia..
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
