Unión o River: uno de los dos pasará a cuartos de final donde lo espera Racing

FOTO: Cómo ver en vivo Unión vs River por la Copa Argentina: horario y formaciones

Unión y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Transmite Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la sufrida clasificación en la Copa Libertadores y de perder dos puntos sobre la hora con Lanús. Espera Racing en cuartos de final.

Probables formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia..

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

