River enfrenta a Unión buscando seguir en la Copa Argentina
El encuentro se juega desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
28/08/2025 | 21:38Redacción Cadena 3
FOTO: River enfrenta a Unión por Copa Argentina. (Foto:Prensa CARP)
Unión y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.
El encuentro se juega desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Transmite Cadena 3 a través de todas sus plataformas.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la sufrida clasificación en la Copa Libertadores y de perder dos puntos sobre la hora con Lanús. Espera Racing en cuartos de final.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan en el partido? Unión y River se enfrentan en el marco de la Copa Argentina.
¿Cuándo se juega el encuentro? El partido se jugará el jueves 28 de agosto de 2025 a las 21.15 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el partido? El encuentro se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
¿Quién es el director técnico de River? Marcelo Gallardo es el DT de River.
¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá seguir en TyC Sports, Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]