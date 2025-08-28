River enfrenta a Unión buscando seguir en la Copa Argentina

Unión y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Transmite Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la sufrida clasificación en la Copa Libertadores y de perder dos puntos sobre la hora con Lanús. Espera Racing en cuartos de final.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/